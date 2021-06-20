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التربية لـ الوكيل: هذه عقوبة من يلجأ للغش في الامتحان وتعلق على حجب بعض التطبيقات

الأحد، 20-06-2021 09:58 ص

أضرار قاتلة للسمن الحيواني.. احذروها!

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الوكيل الإخباري _ يعتبر السمن أو الزبدة المصفاة من منتجات ألبان البقر أو الغنم، ويتم استخدامه في إعداد الأطعمة المختلفة.

ويحتوي السمن على العديد من العناصر المضرّة بالصحة، مثل الدهون

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المشبعة والضارة والسعرات الحرارية العالية.

 

اليكم ابرز أضرار السمن :


يرفع من فرصة الإصابة بمرض السكري، حيث يزيد من حساسية الجسم لمادة الإنسولين.


يسبب الحساسية نتيجة تفاعل الجهاز المناعي مع البروتين الموجود في الحليب.

 

تساقط الشعر.

 

يصبح الشعر دهني.


انسداد مسامات فروة الرأس.

 

يرفع مستويات الكوليسترول الضّار في الدم.

 

يزيد من خطر تعرض الأشخاص لأمراض القلب والأوعية الدموية.

 

زيادة امتصاص المواد السامة التي تنتجها البكتيريا.

 

قد يزيد فرصة الإصابة بالسرطان.

 

يرفع خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل، مرض كرونز وأمراض الكلى وأمراض الاضطرابات المعرفية.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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