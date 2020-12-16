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الأربعاء، 16-12-2020 03:44 م

أضرار متعددة للنوم بجوار الهواتف المحمولة

النوم بجانب الهاتف


الوكيل الإخباري _ اثبتت العديد من الدراسات خطورة النوم بجانب الهاتف، وذلك لان إشعاع التردد اللاسلكي المنبعث من الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى، تمتصها أنسجة الجسم، ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي في الصحة.

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وقد اشارت الدكتورة ماريا إيجناتيفا، أخصائية طب الأعصاب الى المخاطر الناتجة عن النوم بجوار هذه الأجهزة، وابرز هذه المشاكل :

 

-خطر الإصابة بالعقم

 

-أمراض السرطان

 

-الاضطرابات العصبية والنفسية

 

- يؤثر اللون الازرق للشاشة بشكل سلبي في العيون

 

-يسبب الأرق والصداع

 

-يسبب انخفاض الأداء واضطراب الذاكرة

 

المصدر : الكونسلتو 



 




 

 


 

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