أضرار وفوائد تناول الماء أثناء الطعام

الوكيل الإخباري - هل من الممكن شرب الماء أثناء تناول الطعام؟ هذا السؤال يطرحه خاصة آباء الأطفال، والذين كثير منهم هم أنفسهم تعلموا من أبائهم أنه لا يجب شرب الماء حتى الانتهاء من تناول وجبة الطعام.

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والسبب وراء هذه النصيحة هو أن السوائل التي يتم تناولها أثناء الأكل تخفف أحماض المعدة، مما يعيق عملية الهضم. فهل هذا صحيح؟.



يقول جوناس جورج فيشسلر رئيس الهيئة الاتحادية لأطباء التغذية الألمان" فعلاً، هناك قدر من الحقيقة في ذلك"، مضيفاً "إذا شربت الكثير خلال الوجبة، فهذا يسبب بالفعل تخفيفاً لأحماض المعدة".



وعلى الرغم من ذلك فإنه لا ينصح بعدم الشرب نهائياً خلال تناول الطعام.



وفيما يتعلق بأحماض المعدة: فإن الجسم ينتج نحو أربعة لترات منها يومياً. فهي تقوم بتكسير الطعام إلى مركبات فردية لكي تخضع لمزيد من المعالجة. كما أنها تقتل معظم الجراثيم التي يتم هضمها مع الطعام، والتي لم يقتلها اللعاب في الفم.



وتقول ريتا راوش، خبيرة الأغذية والتغذية في مركز توجيه النصائح للمستهلكين في ولاية راينلاند بالاتينات الألمانية، إنه لا يوجد ضرر من شرب الماء أثناء تناول الطعام.



وأوضحت راوش" كوب من الماء أثناء تناول وجبة لا يضر- بل على العكس هو أمر مفيد" ، حيث أنه يساعد في نقل الطعام الذي تم مضغه ومزجه في الفم مع اللعاب إلى المعدة، ومن هناك إلى الأمعاء".



وأضافت" يمكن أن يكون هناك حل وسط في مثل هذه الحالات" وهو السماح للطفل بشرب شىء ما أثناء تناول الطعام، ولكن فقط كوبا واحدا، يتم تقسيمه على مدار الوجبة.

المشروب الأفضل

وأوضح فيشسلر أنه من غير المضر بالنسبة للأطفال شرب مشروب أثناء تناول الوجبات، فما هو المشروب الأفضل تناوله؟" . ويجيب أنه الماء، حتى يمكنهم فعلاً تذوق الطعام"، مضيفاً أنه لا يهم ما إذا كانت مياه من الصنبور أو مياه معبأه ، فوارة أو غير فوارة.



وأشار فيشسلر إلى أن تناول كوب من الماء قبل الوجبة يمكن أن يكون فكرة جيدة أيضاً" خاصة بالنسبة لمن يتعين عليهم مراقبة وزنهم أو يتبعون حمية غذائية".



وأوضح أن الماء يعمل على تمدد المعدة، مما يوجد إحساسا بالامتلاء المتوسط الذي يحد من الشهية، ويجعل من المرجح بصورة أكبر تناول طعام أقل...على الرغم من أنه لا يوجد دليل علمي على أن شرب الماء يخفض الوزن".



القهوة بعد الوجبة..يُسهل الهضم

وهناك أمر آخر يساعد في الهضم، على الأقل بالنسبة للبالغين هو "شرب القهوة بعد تناول الطعام"، وفقاً لما يقوله فيشسلر، مشيراً إلى أن مكونات القهوة، ذات الطعم المر، تساعد في تنشيط عملية الهضم، ناهيك عن أن جرعة القهوة القوية بعد تناول وجبة تعد أمراً رائعاً بالنسبة للكثيرين.

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