الثلاثاء 16-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مدير مستشفى النديم : 16 مريضا فوق الطاقة الاستيعابية

صناعة الأردن: لا نية لزيارة كوسوفو بعد فتح سفارة لها في القدس

توضيح من الأمن العام حول المشاركين بالتجمعات أثناء الحظر

3 آلاف مواطن تلقوا المطعوم في جرش

الضريبة : ندعو للاستفادة من الخدمات الإلكترونية

أسترازينيكا تزود الولايات المتحدة بنصف مليون جرعة

تعديل دوام إدارة ترخيص السواقين والمركبات

التربية : نتابع المدارس الخاصة غير الملتزمة ببرنامج استدامة

إغلاق مصنع خزانات مياه الشرب في الزرقاء

إعلان هام صادر عن إدارة السير

الثلاثاء، 16-03-2021 12:45 م

أضرار ومخاطر تناول الطعام بسرعة

-815296644


الوكيل الاخباري - يتناول الكثير من الأشخاص الطعام بسرعة خلال الوجبات الرئيسية، وقد يؤدي هذا الى بعض المشاكل، ومنها النفخة المزعجة وزيادة الوزن، وظهور بعض الأعراض التي لا يعرفها الكثيرون كالإحساس المفاجئ بالتعب، بحيث يشعر الشخص بالنعاس ويفقد القدرة على الاستيقاظ والقيام بالمهمات اليومية.

اضافة اعلان
 

والسبب هو أن عملية الهضم تستهلك في هذه الحالة الكثير من طاقة الجسم.
كذلك من الممكن أن يؤدي تناول الطعام خلال وقت قصير إلى تقلّبات في المزاج. والسبب هو وجود 10% من نهايات الجسم العصبية في الأمعاء. وإذا تم الأكل بسرعة كبيرة فإنها تنبئ الدماغ بذلك، وهو ما يؤدي الى تبدّل المزاج. وفي هذا السياق، يقول الخبير الفيزيولوجي الفرنسي جيل ميثيو في حديث إلى موقع Madame Figaro: "لهذا السبب نشعر بالراحة عندما نتناول الطعام بهدوء وبشكل صحيح". إذاً، من الأفضل تناول الطعام ببطء ومضغه جيداً للحفاظ على صحة جسدية ونفسية سليمة.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
489195623

عادات شائعة أثناء تناول الطعام تضر بصحة الأسنان

190614115753949_البابونج-والسكري

فوائد مشروب البابونج لحرق الدهون بسهولة

istockphoto-1147152535-612x612

'حساء العظام' ينقص وزنك 10 كغ خلال 10 أيام

كم-يعيش-مريض-سرطان-المعدة-المنتشر

5 أعراض للسرطان يتجاهلها معظم الناس

علاج-ألم-الظهر-بطرق-بسيطة-منها-ممارسة-الرياضة-660x330

عليك تجنبها.. 4 أخطاء تسبب آلام الظهر عند ممارسة التمارين الرياضية

133-210642-natural-ways-stimulate-happiness-hormone-4

4 أطعمة تحفز المخ على إفراز هرمون السعادة

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_26963_469fb078e6c-b90e-44ea-b74f-f04492b13a26

شرب الماء أثناء تناول الطعام مفيد أم ضار؟

1-1243397

نصائح هامة للتخلّص من الوزن الزائد

unnamed

للاستيقاظ دون الشعور بالتعب.. تجنب هذه العادات السيئة!

2030323

احذر.. لا تتناول الفاكهة ليلا لهذه الأسباب

أعراض_تليف_الكبد

3 علامات هامة تدل على مشاكل في الكبد

46ADD50C00000578-0-image-a-2_1511605649847

تحذير هام.. هذا ما يحدث عندما يحطّ الذباب على الطعام.. الحقيقة صادمة