أضرار ومخاطر تناول الطعام بسرعة

الوكيل الاخباري - يتناول الكثير من الأشخاص الطعام بسرعة خلال الوجبات الرئيسية، وقد يؤدي هذا الى بعض المشاكل، ومنها النفخة المزعجة وزيادة الوزن، وظهور بعض الأعراض التي لا يعرفها الكثيرون كالإحساس المفاجئ بالتعب، بحيث يشعر الشخص بالنعاس ويفقد القدرة على الاستيقاظ والقيام بالمهمات اليومية.

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والسبب هو أن عملية الهضم تستهلك في هذه الحالة الكثير من طاقة الجسم.

كذلك من الممكن أن يؤدي تناول الطعام خلال وقت قصير إلى تقلّبات في المزاج. والسبب هو وجود 10% من نهايات الجسم العصبية في الأمعاء. وإذا تم الأكل بسرعة كبيرة فإنها تنبئ الدماغ بذلك، وهو ما يؤدي الى تبدّل المزاج. وفي هذا السياق، يقول الخبير الفيزيولوجي الفرنسي جيل ميثيو في حديث إلى موقع Madame Figaro: "لهذا السبب نشعر بالراحة عندما نتناول الطعام بهدوء وبشكل صحيح". إذاً، من الأفضل تناول الطعام ببطء ومضغه جيداً للحفاظ على صحة جسدية ونفسية سليمة.

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