السبت 20-11-2021
الوكيل الاخباري

وزير الزراعة يتفقد تحضيرات مهرجان الزيتون الوطني 21

إربد: جمعية الرواد للفنون تنظم سمبوزيوم النهر والليمون

نسبة إشغال الأسرة في مستشفى عمّان الميداني 25%

رجل اعمال يتبرع لعلاج الطفلة حبيبة ابو الرب

ضبط وكالة غاز تتلاعب بأوزان وأختام اسطوانات الغاز المنزلي

طبيب اردني يكشف عن فاجعة عائلية بسبب كورونا

الأمن العام : يُحذر من تداول إشاعات على صفحات التواصل

بحث تعزيز العلاقات التجارية بين الأردن وهولندا

مصدر اردني مسؤول يتحدث عن الانفجار على الحدود الأردنية السورية

إجراءات جديدة للتشديد على أخذ المطاعيم والرقابة الميدانية

السبت، 20-11-2021 03:55 م

أطباء يحذرون من الشعور بطعم حامض في الفم... دليل على مشكلة مميتة

main_image5eebc693658d5


الوكيل الإخباري - حذر أطباء من مؤسسة القلب البريطانية من الشعور المفاجئ بطعم حموضة في الفم، حيث إن هذا العرض قد يشير إلى مشكلة خطيرة في القلب.

اضافة اعلان

 

ونقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية عن الأطباء قولهم بأن طعم الحموضة المفاجئ في الفم يعتبر أحد العلامات الأقل شيوعا التي تنذر بالنوبة القلبية.

وأوضحت مؤسسة القلب البريطانية أن الطعم الحامض عادة ما يكون علامة على عسر الهضم، لكنه في الوقت ذاته عرض مشترك مع بعض الأعراض لاحتشاء عضلة القلب.

 

المصدر - لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
medium_2021-11-20-260e406e4f

أضرار المبالغة بمحاسبة النفس

Lentil_soup-9

فوائد تناول العدس في الشتاء

coronavirus-diabetes-

ما العلاقة بين منتجات الألبان ومرض السكري

26412_0

فيتامينات تؤخر الشيخوخة وتحمي الصحة الجلدية

200124-F-PO640-0006

تعريف فيروس الورم الحليمي وأعراضه

7362501-1100724278

10 أطعمة تسبب تسوس الأسنان والتهاب اللثة

أخبار متعلقة
فايتمن

فيتامين يسبب نقصه جلطة دماغية

tbl_articles_article_18009_216

نصائح لتجنب أمراض القلب

thumbs_b_c_a5a0cad4afd245ed9a1a4207bea0fe4d

نصائح لمرضى السكري عند ممارسة الرياضة والنشاط البدني