السبت 04-12-2021
الوكيل الاخباري

هل سيؤثر المتحور "أوميكرون" على أسعار المحروقات محلياً ؟

وفيات السبت 4-12-2021

56 % مساهمة قطاع التجارة والخدمات بالناتج المحلي

التعليم العالي: لا وفيات بكورونا في الجامعات والإصابات أكثر من 2500

جمعية المصدرين تبحث فرص زيادة صادرات الصناعة إلى تركيا

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة

بإجراء عاجل.. لقاح فايزر يدخل على خط مواجهة أوميكرون

نصيحة هامة من الصحة العالمية بشأن أوميكرون

5.5 مليون وفاة بكورونا عالميا

النواب يناقشون إعلان النوايا الإثنين

السبت، 04-12-2021 09:58 ص

أطعمة تحارب التهابات المفاصل

r-8


الوكيل الإخباري - قامت دراسة جديدة نشرت في مجلة Nutrients، بتحليل العديد من الأنظمة الغذائية ذات الخصائص المضادة للالتهابات لتقييم تأثيرها في أعراض التهاب المفاصل.

اضافة اعلان

 

وارتبطت الأنظمة الغذائية المتوسطية والنباتية والكيتونية بتقليل الالتهاب.

 

والسمة المشتركة لهذه الحميات المضادة للالتهابات تفضيل الفواكه والخضراوات، وتجنب الأطعمة المسببة للالتهابات مثل اللحوم الحمراء والبيضاء مفيد أيضاً.

 

حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم. ويمكن للأطعمة عالية المعالجة التي تحتوي على السكر أو الملح أن تزيد الالتهاب سوءاً. وتحتوي بعض الأطعمة، مثل الأسماك الزيتية، على خصائص مخفضة للكوليسترول ومضادة للالتهابات.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
جل

علامات منبهة تحذيرية للجلطة الدموية

سلطة2

لصحة جيدة.. 5 عادات ذهبية في الأكل لا تتجاهلها

سرطان الرئة

6 علامات مفاجئة لسرطان مميت قد لا يعرفها الجميع

32295

تمارين لتقوية عضلات اليد تخفف من آلام المفاصل

ear-infection

أعراض التهاب الأذن الوسطى

33923

فوائد حب هال للنساء مدهشة أبرزها خفض الكوليسترول

أخبار متعلقة
جزر

أفضل 6 أطعمة تقوي النظر

Rosehip-tea-arthritis-1515482

نوع من الشاي قد يحد من الأعراض المؤلمة لالتهاب المفاصل!