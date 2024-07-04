أطعمة تحمي من نقص مجموعة "فيتامين В"

الوكيل الإخباري-يعيش الناس في عصر الإجهاد الكبير، الذي يؤثر في حالة الجسم، ويسبب اضطراب النوم، تقلب المزاج، القلق، ألم عضلي، تغيرات في الجلد والشعر والأظافر.

اضافة اعلان



وتشير الدكتورة إلفيرا فيسينكو، خبيرة التغذية الروسية، إلى أن الأطعمة الغنية جداً بمجموعة فيتامين B هي كبد البقر، حيث تحتوي 70 غراماً منه على نصف حاجة الجسم اليومية من فيتامينات B6 وB12 وB9.



وتوصي الطبيبة بإدراج خبز الحبوب الكاملة وبذور عباد الشمس واليقطين والكتان والسبانخ والسمك والموز في النظام الغذائي، لأنها أيضاً غنية بفيتامينات مجموعة B.



ووفقاً لها، في حالة عدم تعويض نقص فيتامينات المجموعة B عن طريق الأطعمة، يمكن للطبيب أن يصف مكملات تحتوي عليها.

RT