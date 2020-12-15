أطعمة تخفض الكوليسترول في الدم.. تعرّف عليها

الوكيل الإخباري _ يعد ارتفاع الكوليسترول في الدم من اكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، نتيجة ترسبات دهنية تتكون داخل جدران الأوعية الدموية، وتعيق تدفق الدم في الشرايين.



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حيث اوصت جمعية القلب الأمريكية (AHA) بالحد من تناول الدهون المشبعة من الأطعمة مثل اللحوم ومنتجات الألبان ، ونصحت بتناول بعض الوجبات الخفيفةوهي :



الأفوكادو

الأفوكادو مصدر غني للدهون غير المشبعة ، والتي ثبت أنها تساعد في خفض الكوليسترول الضار. علاوة على ذلك يحتوي كل نصف من هذه الفاكهة على حوالي 5 جرامات من الألياف.



التونة

تعد التونة مصدرًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية. وهي نوع من الدهون غير المشبعة التي توضح تأثيرات خفض الكوليسترول.



سلطة السلمون

السلمون هو مصدر غذائي كامل آخر لدهون أوميغا 3 مثل التونة.



الحمص

الحمص من البقوليات اللذيذة والمتعددة الاستخدامات المحملة بالألياف والبروتينات النباتية.



الشوفان

يحتوي الشوفان على نسبة عالية من العناصر والفيتامينات التى تعمل على خفض الكوليسترول وحمايته من الأمراض.

المصدر : الامارات نيوز







