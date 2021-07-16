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الجمعة، 16-07-2021 12:23 م

أطعمة تخفض ضغط الدم

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الوكيل الاخباري - أخبرت طبيبة أمراض القلب الروسية فالنتينا بايدينا عن الأطعمة التي يجب تضمينها في قائمة الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

وأشارت إلى أن وجود ضغط مرتفع يعني أن الأوعية ضيقة. وأحد أفضل موسعات الأوعية هو حمض اللاكتيك. يوجد في منتجات الألبان: الكفير، والحليب المخمر، والجبن. "باعتدال - حوالي كوب واحد - كل هذه المشروبات تعمل على استقرار ضغط الدم".

وفقًا للطبيبة، يعتبر شاي الكركديه الأحمر من المشروبات المفيدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم: نظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة ومحتوى فيتامين سي، فإنه يوسع الأوعية الدموية.

يخفض الضغط ماء جوز الهند، الذي له خصائص مدرّة للبول، والكاكاو الغني بالبوتاسيوم، ومع إضافة الحليب والكالسيوم. 200 مل من الكاكاو الطبيعي له تأثير إيجابي.

وقالت لوكالة "سبوتنيك": "الأطعمة التي تخفض ضغط الدم تشمل الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين سي: الجريب فروت والبرتقال والليمون والماء بالليمون. الشمندر ومشروب الشمندر، حيث يكون عصير البنجر والماء بنسبة واحد إلى واحد، مفيدان، كوب واحد سيكون كافيا: يسبب الشراب اضطرابات في البراز بكمية أكبر".

في رأيها، الثوم مفيد أيضًا، حيث يحتوي على مادة الأليسين، وهي مادة من مجموعة الإسترات التي تعمل على إرخاء جدران الأوعية الدموية. يمكن تضمين الأعشاب في النظام الغذائي - السبانخ، والشبت، والبقدونس، والتي لها تأثير مدر للبول.

في الوقت نفسه، لاحظت الطبيبة أن القائمة الصحيحة هي إجراء مفيد، لكنها مساعدة. لتقليل الضغط، يلزم تناول الأدوية التي يصفها الطبيب المعالج.

سبوتنيك

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