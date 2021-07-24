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السبت، 24-07-2021 09:09 ص

أطعمة تخفف آلام التهاب المفاصل

مفاصل


الوكيل الإخباري - قال خبراء من المنظمة الأمريكية للمتقاعدين (AARP) إن الأسماك وزيت الزيتون والتوت والأطعمة التي تحتوي على فيتامين K يمكن أن تقلل الألم في هشاشة العظام - وهو شكل من أشكال التهاب المفاصل الذي يسبب تدمير الغضروف.

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وقالت المنظمة على موقعها: "تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون على أحماض أوميغا 3 الدهنية، لذا يمكنها تقليل الالتهاب والمساعدة في تقليل الأعراض. يجب تناوله مرتين في الأسبوع. لا تحب السمك؟ بذور الشيا هي أفضل مصدر نباتي للأوميغا 3 ومصدر جيد للبروتين والألياف".


زيت الزيتون علاج آخر للمرض. وفقًا للخبراء، فإنه يحتوي على مادة تعمل بشكل مشابه للعقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات.


يحتوي التوت مثل الكرز والتوت والعنب البري على الأنثوسيانين ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تخفف الألم أيضًا.


وأكد الخبراء أن الثوم يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالفصال العظمي في الورك.


بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول السبانخ والملفوف، اللذين يحتويان على فيتامين K، ضروري للحفاظ على صحة الغضروف، وفقًا للعلماء. يعتقد بعض العلماء أن هذا الفيتامين يمنع التكلس (التصلب).

 

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