أطعمة تساعدك على التخلص من السكر الزائد في الجسم

الوكيل الإخباري - يعاني الكثير من الناس أمراضاً نتيجة لارتفاع مستويات السكر في الجسم، فعلى الرغم من أن السكر مفيد للجسم لأنه يوفر الطاقة وله العديد من الفوائد الصحية الأخرى، إلا أن الاستهلاك الزائد للسكر يضر بصحتك بقدر كبير، حيث يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بسرطان الدم والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم ومضاعفات أخرى.

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لذلك جلبنا لكِ فيما يلي بعض الأطعمة التي تساعد على التخلص من السكر الزائد في الجسم:





البقوليات

تشير الدلائل العلمية إلى أن السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكولسترول وأمراض القلب والسكتات الدماغية كلها مرتبطة بالنظام الغذائي.

إذ يمكن للأشخاص الذين يعانون بالفعل هذه الاضطرابات الاستفادة من تناول البقوليات بشكل يومي، خاصة عند إقران ذلك بنظام غذائي محتواه منخفض السكر.

فتناول ما يعادل كوباً من الفول أو العدس يومياً قد يساعد الأفراد المصابين بداء السكري من النوع الثاني على خفض مستويات السكر في الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي، حيث تساعد البقوليات بشكل عام على خفض ضغط الدم ومستويات السكر في الدم.



الثوم

اكتشف باحثون أميركيون أن تناول مكملات الثوم باعتدال يمكن أن يفيد مرضى السكري، وأن الثوم النيئ أو المطبوخ أو مستخلص الثوم يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، كما يمنع أو يقلل من آثار بعض مضاعفات مرض السكري، فضلا عن محاربة الالتهابات وتقليل الكوليسترول الضار الذي يرتبط بأمراض خطيرة مثل مرض الزهايمر والخرف.



زيت الزيتون

أثبتت الدراسات العلمية أن مستويات السكر في الدم ترتفع بقدر ملحوظ بعد تناول وجبة تحتوي على زيت الزيتون البكر الممتاز مقارنة بغداء تم إعداده بزيت الذرة، وأكدت هذه النتائج دراسة سابقة تربط زيت الزيتون البكر الممتاز بارتفاع نسبة الإنسولين في الدم، مما يشير إلى أنه خيار صحي للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.



زهرة الخليج

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