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الإثنين، 01-03-2021 01:28 م

أطعمة تساعدك على الشعور بالسعادة

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الوكيل الاخباري - أشارت دراسة حديثة إلى أنه يمكن تناول المغنيزيوم بشكل منتظم أن يساعد على الحد من القلق. وهو ما جاء بعد أبحاث أجريت في جامعة فيرمونت الأميركية على 126 شخصاً يعانون من الاكتئاب الخفيف والمعتدل.

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وتبين أن أولئك الذين تناولوا متممات كلورور المغنيزيوم لمدة 6 أسابيع شهدوا تحسناً فيما يتعلق بأعراض القلق لديهم. وأشار الخبراء إلى أن هذا المكون يعتبر من أبرز العوامل التي تساعد على تأمين حسن سير وظائف الجسم.


ولفتوا إلى أنه يساعد على الحد من الشعور بالتعب وعلى تحسين عمل الجهاز العصبي والعضلات. ولهذا نصحوا بالحصول عليه عن طريق تناول بعض المأكولات مثل الشوكولاتة الداكنة والكاجو والسردين والجوز. كما لفتوا إلى أنه يمكن تناول المتممات التي تحتوي عليه ويتم شراؤها من الصيدليات.

كذلك من المهم في موازاة ذلك اتباع بعض الطرق التي تساعد على الاسترخاء مثل ممارسة التمارين الرياضية ومنها المشي لمدة تتراوح بين 30 دقيقة وساعة يومياً أو 3 مرات أسبوعياً على الأقل فضلاً عن التدرب على التفكير الإيجابي وإن كانت الظروف التي تتم مواجهتها صعبة.

 

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