أطعمة تساعدك على بناء عضلات قوية

الوكيل الاخباري - يجد الكثير من الأشخاص صعوبة في زيادة حجم العضلات في بعض الاحيان، ويلجأون للتمارين الرياضية والتي تكون شاقة في ظل عدم وجود الطعام والغذاء المناسب.
* إليك مجموعة من الأطعمة الغذائية التي تساعدك على بناء العضلات بشكل سريع مع ممارسة التمارين الرياضية:
- الألبان ومنتجاتها.
- الأرز.
- المكسرات وزبدة البندق.
- اللحوم الحمراء.
- البطاطس.
- الأسماك.
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