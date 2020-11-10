أطعمة تساعدك على بناء عضلات قوية

الوكيل الاخباري - يجد الكثير من الأشخاص صعوبة في زيادة حجم العضلات في بعض الاحيان، ويلجأون للتمارين الرياضية والتي تكون شاقة في ظل عدم وجود الطعام والغذاء المناسب.

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* إليك مجموعة من الأطعمة الغذائية التي تساعدك على بناء العضلات بشكل سريع مع ممارسة التمارين الرياضية:



- الألبان ومنتجاتها.

- الأرز.

- المكسرات وزبدة البندق.

- اللحوم الحمراء.

- البطاطس.

- الأسماك.



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