الثلاثاء 10-11-2020
الوكيل الاخباري

ولي العهد يهاتف وزير المياه للتعزية بوفاة والدته

توضيح حكومي حول حجز كمية من لقاح كورونا

توضيح حكومي حول تصويت أشخاص يرتدون زيا عسكريا

النسور يدلي بصوته في الانتخابات النيابية

تفقد حكومي لسير العملية الانتخابية - صور

العيسوي ينقل تعازي الملك بوفاة الشيخ اللالا والحاجة شردم

استثناء فئة جديدة من الحظر الشامل

وزير الخارجية يعزي بوفاة صائب عريقات

لماذا استذكر الأردنيون الشيخ اللالا بعد وفاته اليوم ؟

موعد حظر التجول الشامل اليوم




الثلاثاء، 10-11-2020 03:43 م

أطعمة تساعدك على بناء عضلات قوية

main_image5de5bdcb11424


الوكيل الاخباري - يجد الكثير من الأشخاص صعوبة في زيادة حجم العضلات في بعض الاحيان، ويلجأون للتمارين الرياضية والتي تكون شاقة في ظل عدم وجود الطعام والغذاء المناسب.

اضافة اعلان

* إليك مجموعة من الأطعمة الغذائية التي تساعدك على بناء العضلات بشكل سريع مع ممارسة التمارين الرياضية:


- الألبان ومنتجاتها.
- الأرز.
- المكسرات وزبدة البندق.
- اللحوم الحمراء.
- البطاطس.
- الأسماك.

 

شاشة نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2019_11_21_11_52_4_897

ضعف السمع مؤشر على 5 مشاكل صحية

image

تعرف على أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات !

what-is-the-danger-of-house-dust-800x445

اكتشاف مواد خطرة في غبار المنزل

main_image5fa980172e67d

10 أخطاء شائعة أثناء الاستحمام.. تجنبها

tbl_articles_article_19424_03b188d4e-7d9e-4f01-84b4-849c02571b6a

فوائد مذهلة لـ دبس الرمان .. تعرف عليها

أسباب_الجوع_المستمر_أثناء_الحمل

علامات تخبرك بعدم تناول ما يكفي من الغذاء

أخبار متعلقة
833508

لمرضى السكري .. أطعمة يجب الامتناع عنها فوراً

5177986-764317875

فرط الحركة ونقص الانتباه والتركيز.. الأسباب وطرق العلاج

7-Nutrition-Myths-390x220

7 خرافات عن التغذية عليك تجاهلها

7202026135439353445475

أساليب بسيطة لمواجهة تساقط الشعر الموسمي

a6e50b1f8cda87623bc374b4be359231

فاكهة تساعد على النوم وخسارة الوزن بشكل أسرع

سعال

أسباب غير متوقعة للسعال المزمن