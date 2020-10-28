أطعمة تساعدك على فقدان الوزن .. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ يسعى الكثير من الاشخاص للحصول على جسم مثالي من خلال اتباع انظمة غذائية بالاضافة الى ممارسة التمارين الرياضية ، حيث يحرص متبعي الحميات الغذائية على نوعية الاطعمة التي يتناولوها ، وهناك مجموعة من الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات يمكن تناولها بأمان دون زيادة الوزن :
البازلاء الخضراء
منتجات الحبوب الكاملة
الفشار
الكينوا
دقيق الشوفان
البقوليات
المصدر : الامارات نيوز
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