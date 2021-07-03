السبت 03-07-2021
الوكيل الاخباري

1.4 مليون متر مكعب من المياه سحبت نتيجة اعتداءات على الخطوط في 2020

استراتيجية وطنية لقطاع التعدين والثروات المعدنية قريباً

فلسطين .. إعلان حالة الطوارئ 30 يوما لمواجهة كورونا

لجنة وزارية ستقدم تقريراً مفصلاً للخصاونة عن حال القطاعات كافة ومعالجة مشاكلها

لا وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

لجنة الإصلاح 'لم تبحث' أعداد المقاعد أو توزيعها في قانون الانتخاب

متلقي الجرعتين المغايرتين يرفض فحص النخاع الشوكي وجميع فحوصه الأخرى سليمة

النجار: نتعامل مع التزويد المائي للصيف بمسؤولية ولاداعي للقلق

المملكة تشهد أحداثا ساخنة صباح اليوم

الأمن ينفي رفع قيمة مخالفات السير

السبت، 03-07-2021 02:11 م

أطعمة تساعد جسمك على إفراز الميلاتونين

download (1)


الوكيل الإخباري - وفي هذا التقرير الذي نشره موقع "إف بي" (FB) الروسي، قال الكاتب بافل ليبيديف إن الخلود إلى النوم على معدة فارغة أمر مضر بالصحة، إذ يحتاج الجسم في جميع حالاته -نائما أو مستيقظا- إلى الطاقة، وينطبق الأمر نفسه على الدماغ الذي يحتاج أثناء النوم إلى الطاقة، حيث يحرق عشرات السعرات الحرارية في الساعة.

اضافة اعلان

 

واستعرض الكاتب الأطعمة التي ينصح بتناولها لمساعدتك على النوم، وتعزيز الصحة الجسدية والنفسية على حد سواء، وتحتوي هذه الأغذية على التربتوفان (Tryptophan)، وهو حمض أميني يسهم في إنتاج الميلاتونين الذي يلعب دورا مهما في دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية.

 

وفيما يلي، بعض أفضل الأطعمة الخفيفة التي يمكن تناولها قبل النوم بساعة:
1 الدواجن: بما في ذلك الدجاج والديك الرومي.
2- الأسماك: نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامين "بي6" (B6)، وخاصة أسماك السلمون والتونة والهلبوت، التي تساعد على إنتاج الميلاتونين.
3- الزبادي: خفيف ويحتوي على الكالسيوم.
4- الموز: غني بالبوتاسيوم، الذي يساعد على النوم بشكل جيد خلال الليل، كما يحتوي الموز على التربتوفان.
5- الحبوب الكاملة: تعرف الحبوب الكاملة بكونها مصدرا ممتازا للمغنيسيوم الذي يعمل على مكافحة الأرق.


ماذا تفعل أيضا لتنعم بقسط كاف من النوم العميق؟
إن تدني جودة النوم مشكلة شائعة، حيث يعاني شخص من كل ثلاثة في العالم من مشاكل في النوم، للنوم جيدا، ينبغي الذهاب إلى الفراش مبكرا.


وتعتبر درجة حرارة غرفة النوم من العوامل المهمة أيضا، حيث إن برودة المكان تساعد على تنظيم حرارة الجسم. كما أن أخذ حمام قبل النوم، والتقليل من استعمال الأجهزة الإلكترونية يضمنان التمتع بقسط كاف من النوم.

 

المصدر - الديار 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
شعر-960x504

خطورة غسل الشعر بشكل يومي

الشفة-الأرنبية-أهم-الأسباب-وطرق-العلاج-التجميلية

عادات غير صحية أثناء الحمل تهدد الجنين بإصابته بالشفاه الأرنبية

2019_8_10_16_37_46_553

نصائح للمحافظة على نسبة السوائل في الجسم

714

فوائد الكرفس الصحية

tbl_articles_article_25920_572184f3017-ea6f-4190-a2ea-a1d66e4972ea

المكمل الغذائي رقم 1 لرفع طاقة الجسم ليس فيتامين C

image76-390x220

لماذا لا يكسب بعض الناس وزنًا مهما تناولوا من طعام؟

أخبار متعلقة
istock-1284882341

ايجابيات وسلبيات القيلولة على الجسم

images-2021-04-21T220133.919

الكشف عن سبب الرغبة الشديدة بالنوم بعد تناول الطعام!

gettyimages-144560998

هذا ما يحدث لرقبتك عندما لا تغير وسادتك

2020_12_10_17_31_34_209

حيلة بسيطة يمكن أن تساعدك في تهدئة عقلك قبل النوم

download

هذه الفيتامينات هي الأهم لصحة الدماغ!

B2D7EABB-EA03-42F9-A55C-4A1E74D4FFB6

النوم: حقائق وفوائد عليك معرفتها!