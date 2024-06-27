الخميس 27-06-2024
الوكيل الاخباري
 

انخفاض مساحات الأبنية المرخصة 12 %

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن كمين جنين

الامن العام : ضبط عدة مركبات لهذا السبب

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الممرضة لينا جرادات

وظائف شاغرة في جامعة مؤتة - تفاصيل

السعوديون يحتفون بقرار الأردن الصارم

النشامى بالمجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم

إعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

بدء موسم العطلات يرفع الطلب على الدينار الأردني بسوق قطر

أسعار الذهب في الاردن اليوم

الخميس، 27-06-2024 09:48 ص

أطعمة تساعد على التخلص من الكوليسترول

ما_هو_معدل_الكوليسترول_الطبيعي


الوكيل الإخباري-يشير الأطباء إلى أن النظام الغذائي اليومي يجب أن يحتوي على أطعمة معينة تساعد على التخلص من الكوليسترول.

اضافة اعلان


ووفقًا لهم، قبل كل شيء، يجب عدم تجاهل الأفوكادو لأنه مصدر ممتاز للدهون الأحادية غير المشبعة وفيتامينات E وB9. كما يساعد الأفوكادو على تقليل مستوى الكوليسترول "الضار" وأيضًا على تنظيف الأوعية الدموية من الدهون.


ويشير الأطباء إلى أن تناول التفاح بانتظام يعزز صحة القلب والأوعية الدموية. كما يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.


وينصح الأطباء بتناول الخضروات الورقية لمكافحة الكوليسترول "الضار"، مثل السبانخ والبروكلي والهليون، لأنها تحفز عملية الهضم وعمل الغدد الصماء وتنظف الأوعية الدموية بشكل جيد.


ويشير الأطباء إلى أن البقوليات تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية وتساعد في التخلص من الوزن الزائد. كما يجب ألا ننسى الأسماك الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية لأنها تساعد أيضًا على خفض نسبة الكوليسترول. وينصحون أيضًا بتناول المكسرات والشوفان وزيت الزيتون.

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
17036741_605

هل تؤدي الفيتامينات المتعددة إلى انخفاض خطر الوفاة؟

667bd17142360476fc4eda62

الصحة العالمية تحذر من "تهديد صامت" يعرض 1.8 مليار شخص لخطر أمراض قاتلة

أسباب-الشعور-بالتعب-والخمول-في-فصل-الصيف-أكثر-من-الشتاء-وأهم-النصائح

الأسباب المحتملة للشعور بالتعب معظم الوقت

186742

هل ترغب بالإقلاع عن التدخين خلال الصيف ؟ .. اليك هذه الحيلة البسيطة

6119106701714809977

قد يكون مؤشرا لإصابة خطيرة.. أسباب طنين الأذن المفاجئ

Maria Huttunen

التناقض في نتائج محاولات خفض التدخين السر في نظرة المجتمع الصحي لبدائل النيكوتين

أخبار متعلقة
820231291341834273097

بالرغم من أعراضه الصامتة .. هذا الألم قد يشير الى ارتفاع الكوليسترول

667537904236047647516042

هل تساعد اللحوم على إطالة العمر؟

202462282544569R3

تبني هذه العادات في أي وقت يطيل العمر

2024_6_12_17_37_48_795

انتبه- 5 علامات للكوليسترول تظهر ليلًا على هذا الجزء بالجسم

ZLI7e

منتج طبيعي يخفض مستوى السكر والكوليسترول في الدم

images

شراب صباحي دافئ يقضي على الكوليسترول الضار