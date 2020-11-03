أطعمة تساعد على تحسين المزاج

الوكيل الإخباري _ يعد تقلب المزاج من اكثر الحالات الشائعة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص حيث يتسبب انخفاض مستوى هرمون "السيروتونين" في الدم، في آثار سلبية على مزاج الأشخاص ، وقد نصح العديد من الخبراء بتناول مجموعة من الأطعمة الطبيعية التي تساعد على تحسين المزاج، وابرز هذه الاطعمة :

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المكسرات

المكسرات (الجوز أو الكاجو أو اللوز) هي الوجبة الخفيفة المثالية لتحسين مزاجك، وتحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني مهم لإنتاج السيروتونين.



البيض

البيض من الأطعمة الغنية بفيتامين د، والذي يساعد في إنتاج السيروتونين.



الأسماك المملحة

توفر أسماك الرنجة هرمون السيروتونين، وتُعتبر غنية أيضاَ بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي يقال إنها تساعد في الاكتئاب الخفيف



الفاكهة المجففة

وتحتوي هذه الفاكهة على التربتوفان والمغنيسيوم مما يساعد على القدرة للتعامل مع الاجهاد



فول الصويا

هو مصدر بروتين عالي الجودة ويحتوي أيضا على حمض التربتوفان.



الشوكولاتة

تحتوي على التربتوفان الذي يساعد على تحسين المزاج، ولكن يجب تناولها باعتدال لاحتوائها على الكثير من السكر والدهون



الفلفل الحار

يحتوي على الكابسيسين، وهو مكون نشط في الفلفل يجعله حارا. ويتم إطلاق الإندورفين في الجسم بشكل طبيعي كرد فعل على التهيج الناجم عن الطعام الحار.

المصدر :سبوتنيك

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