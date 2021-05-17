أطعمة تساعد في زيادة تدفق الدم بشكل طبيعي

الوكيل الاخباري - يتكون دم الإنسان بشكل أساسي من سائل يدعى البلازما، وخلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية، وهو الوسيط الأساسي لنقل المغذيات والأكسجين إلى الخلايا، والعودة بالفضلات الأيضية بعيدا عنها.

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قد يكون لدى العديد من الأفراد كمية كافية من الدم ولكنهم يعانون من ضعف تدفق الدم، والذي يتجلى غالبا بالضعف والخدر والشعور بالوخز، وعلى المدى الطويل يمكن أن يؤدي أيضا إلى تلف الأعصاب أو تلف الأنسجة أو السكتة الدماغية إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، وذلك وفقا لتقرير طبي نشره موقع "فود" الهندي.

وذكر التقرير أنه لحسن الحظ هناك أطعمة معينة تساعد على زيادة تدفق الدم بشكل طبيعي، وتشمل ما يلي:

- الشمندر.

- التوت.

- الرمان.

- الثوم.

- القرفة.



سبوتنيك