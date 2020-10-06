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الثلاثاء، 06-10-2020 08:37 ص

أطعمة تسبب تساقط الشعر!.. تجنبها

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الوكيل الاخباري - أشار تقرير لموقع Health إلى أنه يمكن النظام الغذائي أن يؤثر بشكل كبير على نسبة الكيراتين وهو البروتين المسؤول عن نمو الشعر والأظافر.

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ولفت إلى أن النقص في بعض العناصر الغذائية من الممكن أن يؤدي إلى تكسر الأظافر وجفاف فروة الرأس وتساقط الشعر.


كما أشار إلى أنه من المفيد جداً اعتماد نظام غذائي يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية من أجل تعزيز إنتاج الكيراتين وتحسين صحة الشعر والأظافر معاً.


ونصح لهذه الغاية بالحرص على عدم تناول كميات كبيرة من الأسماك الدهنية مثل أبو سيف والماكريل لأنها تحتوي على نسبة مرتفعة من الزئبق. وذكر التقرير أهمية الحد من استهلاك الخبز والكعك اللذين يسببان ارتفاع مستوى السكر في الدم وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستوى الأندروجين المعزز لتساقط الشعر.

وفي المقابل نبه إلى ضرورة تناول الاطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم والفاصوليا والسبانخ والعدس وتلك التي تحتوي على الزنك والحديد الضروريين لإنتاج الكيراتين. ولفت إلى أهمية تناول الفيتامين A الذي يساهم في ترطيب فروة الرأس وإنتاج الدهون الطبيعية وتعزيز الدورة الدموية، ما يسرع عملية نمو الشعر.

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