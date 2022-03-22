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الثلاثاء، 22-03-2022 01:13 م

أطعمة تسبب ظهور البثور

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الوكيل الإخباري - يمكن أن يكون لظهور البثور على الجلد أصول عديدة، مثل الشمس أو الدورة الهرمونية، ولكن يبدو أن النظام الغذائي يلعب أيضاً دوراً في تطور هذه الحويصلات؛ مؤلمة وشكلها مزعج، وقد تسبب بعض التوتر حين ظهورها.

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في ما يلي قائمة بـ8 أطعمة تعزز ظهور البثور في البشرة. كل ما عليك فعله هو تجنبها:

 

يمكن أن يكون لظهور البثور على الجلد أصول عديدة، مثل الشمس أو الدورة الهرمونية، ولكن يبدو أن النظام الغذائي يلعب أيضاً دوراً في تطور هذه الحويصلات؛ مؤلمة وشكلها مزعج، وقد تسبب بعض التوتر حين ظهورها. في ما يلي قائمة بـ8 أطعمة تعزز ظهور البثور في البشرة. كل ما عليك فعله هو تجنبها.

- المشروبات الغازية
الاستهلاك العالي للمشروبات الغازية، والمشروبات الحلوة للغاية، يعزز تطور حب الشباب. يجب أيضاً تجنّب بدائلها الخفيفة المليئة بالأسبارتام؛ لأنَّ هذه المادة تسبب التهاب الجلد. يمكن بسهولة استبدال عصير الليمون أو البرتقال بالمشروبات الغازية.


- الحليب
تعمل الدهون الموجودة في الحليب، ولا سيما حليب البقر، على تحفيز إنتاج الدهون. نظراً لأن هذا المنتج جيد من نواحٍ أخرى للجسم، فمن الممكن تفضيل الجبن وحليب الأغنام أو الماعز بدلاً منه.


- الخبز الأبيض
يحتوي هذا المنتج المكرر على مؤشر نسبة سكر في الدم مرتفع. من الأفضل بعد ذلك استبدال خبز القمح الكامل به.


- الأرز الأبيض

مثله مثل منتجات الحبوب المكررة الأخرى، يتسبب الأرز الأبيض في زيادة مستويات الإنسولين. من الأفضل استبدال الأرز البني أو الحبوب الأخرى به مثل الكينوا أو الحنطة السوداء.

 

- الوجبات السريعة
الأطعمة المصنّعة، وخصوصاً الوجبات السريعة، غنية بالدهون والسكريات؛ إنه مزيج مثالي لتعزيز نمو البثور. للاستمتاع دون الشعور بالذنب، اختاري الفول السوداني غير المملح على رقائق البطاطس أثناء تناول أو تحضير المقبلات، واستبدال الخضروات النيئة بالبطاطس المقلية، ومحاولة صنع البرغر في المنزل، حيث يمكنك شيّها وإضافة الخضروات إليها، واختيار جبن الماعز الطازج على أنواع الجبن الأخرى الأكثر غنى بالدهون.


- السكاكر
غنية بالسكريات، فهي تعزز إنتاج الإنسولين. من الأفضل استبدال الفواكه الطازجة بها، مغموسة أو غير مغموسة (وباعتدال طبعاً) في الشوكولاتة الداكنة، أو بالفواكه المجففة.


- السكر الأبيض
السكر الأبيض منتج مكرر بمؤشر نسبة سكر في الدم مرتفع للغاية. يجبر الجسم على إنتاج المزيد من الإنسولين. يلعب هذا المنتج أيضاً دوراً في عملية التهاب الجلد. من الأفضل استبدال شراب الصبار أو العسل به.


- المعجنات
المعجنات الحلوة جداً والدهنية جداً، تعزز ظهور البثور إذا تمَّ تناولها بشكل منتظم. بدلاً من ذلك، استبدلي دقيق الشوفان وقليل من شراب الصبار أو الفاكهة بخبز القمح الكامل بالشوكولاتة الداكنة أو الزبادي العادي.

 

سيدتي 

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