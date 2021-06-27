أطعمة تسبب ظهور مشكلة حب الشباب

الوكيل الإخباري - حب الشباب من الأمراض الجلدية، التي تؤثر على ما يقرب من 10% من سكان العالم، وخاصة المراهقين، ولا يقتصر ظهوره على الوجه؛ بل يمكن أن يغطي الصدر والأكتاف أيضاً.



وهناك العديد من العوامل، التي تلعب دوراً في ظهور حب الشباب، مثل البكتيريا والهرمونات والالتهابات التي تسد مسام الجلد، بالإضافة إلى طبيعة البشرة الدهنية.

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7 أطعمة تسبب ظهور وتفاقم حب الشباب :



1- الكربوهيدرات والسكريات

الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب عادة ما يميلون إلى تناول الكربوهيدرات والسكريات بشكل أكبر، مثل المعكرونة المصنعة من الدقيق الأبيض والشعيرية، بالإضافة إلى المشروبات الغازية والمشروبات المحلاة بالسكر.

2- منتجات الألبان

أثبتت الدراسات أن الشباب الذين يتناولون الحليب أو الأيس كريم بكثرة أكثر عرضة لظهور حب الشباب بأربع مرات، ولكن الأبحاث ركزت على فئة عمرية واحدة هي فترة المراهقة والشباب، ولم تظهر العلاقة الرئيسية بين ظهور حب الشباب وتناول منتجات الألبان.

3- الوجبات السريعة

يرتبط ظهور حب الشباب مع تناول الوجبات السريعة، التي تحتوي على سعرات حرارية كبيرة.

4- الأطعمة الغنية بـ"أوميجا 6"

النظام الغذائي، الذي يحتوي على أحماض "أوميجا 6"، مثل الأطعمة التي تحتوي على زيت الذرة وزيت الصويا، والقليل من "أوميجا 3" الموجود في الأسماك الدهنية تزيد من خطر الإصابة بالالتهابات، والتي بدورها تزيد من ظهور حب الشباب بسرعة.



5- الشوكولاتة

من المعروف منذ عام 1920 أن تناول الشوكولاتة مرتبط بشكل وثيق بظهور حب الشباب، ووجدت دراسة حديثة أن الذكور الذين يستهلكون 25 غرامًا من الشوكولاتة الداكنة يوميًا يظهر لديهم حب الشباب بعد أسبوعين فقط.

6- شرش اللبن

وهو السائل المفصول عن اللبن الرائب أو الزبادي، ويحتوي هذا السائل على العديد من الأحماض الأمينية (اللايسين والجلوتامين) المسؤولة عن تجدد خلايا الجلد وسرعة نموها وانقسامها، ما قد يساهم في تشكيل حب الشباب.

7- الأطعمة المسببة للحساسية

تظهر حبوب الشباب عند تعرض الجسم للالتهاب، وهذا يمكن أن يحدث عند تناول الفرد الأطعمة التي تسبب له التهيج والحساسية، ويتم اكتشاف ذلك عن طريق اختبار حساسية الغذاء الذي يساعد الفرد على تحديد الأطعمة التي تؤدي إلى الالتهاب.

المصدر - صحتك