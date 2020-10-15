الخميس 15-10-2020
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الخميس، 15-10-2020 03:46 م

أطعمة تسرع إنقاص الوزن دون اللجوء لأنظمة صارمة

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الوكيل الاخباري - يلجأ بعض الأشخاص أحيانا لاتباع حميات غذائية قاسية وصارمة من أجل إنقاص الوزن، ولكن، ربما أنت بحاجة لأن تتضمن وجبات طعامك لثلاثة أنواع من الطعام، لضمان خسارة الوزن دون اتباع أنظمة غذائية صارمة.

- الخيار الطازج:
يحتوي على كمية كبيرة من الماء والألياف الغذائية، لذلك عندما يأكله الشخص يشعر بالشبع، كما أنه يحفز على حرق الدهون بجانب سعراته الحرارية القليلة.

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- البروكلي:
يسرع عملية التمثيل الغذائي وينشط الدورة الدموية، كما يحتوي على كميات كبيرة من الألياف الغذائية والتي تساعد على الشعور بالشبع وحرق الدهون.


- الشوفان:
غني بالألياف ويعزز الشعور بالشبع وتقليل الشهية، كما أنه يلعب دورا فعالا في تطهير الأمعاء.

 

سبوتنيك

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