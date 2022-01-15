أطعمة تعزز فرصك في الإنجاب

الوكيل الإخباري - تؤثر أنظمتنا الغذائية في صحتنا العامة، فإذا كانت صحية ومغذية، فسنستمتع بحياة صحية وطويلة، بينما إذا كانت محملة بالدهون غير المشبعة والملح، يزداد خطر الإصابة بأمراض مزمنة، وهذا ينطبق على النساء اللواتي يحاولن الحمل.

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لذلك نسرد في ما يلي عناصر غذائية مفيدة، يجب أن تكون جزءاً من نظامك الغذائي، لتعزيز فرص الحمل والإنجاب الصحي:





الخضراوات الورقية الخضراء

تحتوي الخضراوات الورقية الخضراء، مثل: السبانخ والبروكلي والخس والفاصوليا والبازلاء والعدس والليمون والموز والبطيخ، على حمض الفوليك، وهو أحد أشكال فيتامين (ب 9)، الذي يحتاجه الجسم لإنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة، وتحسين وظيفة المناعة، وتقليل التعب.

منتجات الألبان والأسماك والدواجن

تمد منتجات الألبان والأسماك والدواجن جسمك بفيتامين (ب 12)، المعروف أيضاً باسم كوبالامين، وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء، ويحتاجه الجسم لتكوين الدم، وعمل الجهاز العصبي. وعلى الرغم من أن فيتامين (ب 12) عنصر غذائي أساسي، فإن أجسامنا لا تستطيع إنتاجه بمفردها، لذلك يجب أن تعتمدي على مصادر الغذاء والمكملات الغذائية للحصول عليه، حيث يمكن أن يؤدي نقص فيتامين (ب 12) إلى عيوب الأنبوب العصبي.

الأسماك والمكسرات والبذور والزيوت النباتية

تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية، الموجودة في الأسماك والمكسرات والبذور والزيوت النباتية، على تقليل الالتهابات واضطرابات ضغط الدم، وزيادة مستويات الكوليسترول الحميد.

وبالنسبة للنساء الحوامل أو المقبلات على الحمل، هذه الدهون الصحية ضرورية بشكل خاص لدعم نمو الدماغ والعين عند الجنين ومنع الولادة المبكرة، وقد تساعد أحماض أوميغا 3 في تقليل أعراض اكتئاب ما بعد الولادة.

عناصر يجب تجنبها

تشير دراسة أجرتها جامعة هارفارد إلى أن تناول الكثير من الدهون المتحولة، مثل: اللحوم المصنعة، والحلويات، والمشروبات الغازية، له تأثير سلبي في الحمل

زهرة الخليج

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