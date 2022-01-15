السبت 15-01-2022
الوكيل الاخباري

نقل خطيب الأقصى عكرمة صبري إلى المستشفى إثر وعكة صحية

الأمير الحسن بن طلال يدعو إلى ضرورة القبول بمساحة الاختلاف وتجديد الخطاب الفكري

ضبط 2.7 مليون حبة كبتاغون داخل شاحنتي حديد وفواكه عبر معبر جابر

قطر: تسجيل حالة وفاة و4007 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الشونة الشمالية تسجل أعلى كمية هطول مطري في إربد

روسيا: تنفيذ جميع التزامات عقود تصدير الغاز إلى أوروبا

شاهد تساقط الثلوج في رأس النقب - فيديو

الصين : 1.26 مليار شخص يتلقون التطعيم ضد كورونا

عالم فيروسات يحدد أعراض أوميكرون المميزة ويتكهن بموعد اندثار الوباء

الأمن يُحذر الأردنيين خلال المنخفض

السبت، 15-01-2022 03:17 م

أطعمة تعزز فرصك في الإنجاب

maiamcover005


الوكيل الإخباري - تؤثر أنظمتنا الغذائية في صحتنا العامة، فإذا كانت صحية ومغذية، فسنستمتع بحياة صحية وطويلة، بينما إذا كانت محملة بالدهون غير المشبعة والملح، يزداد خطر الإصابة بأمراض مزمنة، وهذا ينطبق على النساء اللواتي يحاولن الحمل.

اضافة اعلان

 

لذلك نسرد في ما يلي عناصر غذائية مفيدة، يجب أن تكون جزءاً من نظامك الغذائي، لتعزيز فرص الحمل والإنجاب الصحي:

الخضراوات الورقية الخضراء
تحتوي الخضراوات الورقية الخضراء، مثل: السبانخ والبروكلي والخس والفاصوليا والبازلاء والعدس والليمون والموز والبطيخ، على حمض الفوليك، وهو أحد أشكال فيتامين (ب 9)، الذي يحتاجه الجسم لإنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة، وتحسين وظيفة المناعة، وتقليل التعب.

 

منتجات الألبان والأسماك والدواجن
تمد منتجات الألبان والأسماك والدواجن جسمك بفيتامين (ب 12)، المعروف أيضاً باسم كوبالامين، وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء، ويحتاجه الجسم لتكوين الدم، وعمل الجهاز العصبي. وعلى الرغم من أن فيتامين (ب 12) عنصر غذائي أساسي، فإن أجسامنا لا تستطيع إنتاجه بمفردها، لذلك يجب أن تعتمدي على مصادر الغذاء والمكملات الغذائية للحصول عليه، حيث يمكن أن يؤدي نقص فيتامين (ب 12) إلى عيوب الأنبوب العصبي.

 

الأسماك والمكسرات والبذور والزيوت النباتية
تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية، الموجودة في الأسماك والمكسرات والبذور والزيوت النباتية، على تقليل الالتهابات واضطرابات ضغط الدم، وزيادة مستويات الكوليسترول الحميد.
وبالنسبة للنساء الحوامل أو المقبلات على الحمل، هذه الدهون الصحية ضرورية بشكل خاص لدعم نمو الدماغ والعين عند الجنين ومنع الولادة المبكرة، وقد تساعد أحماض أوميغا 3 في تقليل أعراض اكتئاب ما بعد الولادة.

 

عناصر يجب تجنبها
تشير دراسة أجرتها جامعة هارفارد إلى أن تناول الكثير من الدهون المتحولة، مثل: اللحوم المصنعة، والحلويات، والمشروبات الغازية، له تأثير سلبي في الحمل 

 

زهرة الخليج

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
21-12-21-247470613

7 أطعمة خارقة تعزز المناعة خلال الشتاء

130904134852_myelin__512x288_d_nocredit

دراسة حول تغييرات خلايا الدماغ المرتبطة بالتوحد

5312166-1572484917

طرق تسكين ألم الأذن عند الأطفال في المنزل

50699

فوائد الشاي الأزرق تفوق الخيال

49796

أنواع الرياضة المناسبة للنساء بعد سن الثلاثين

فطور

فطور يجب أن تتوقف عنه فورا.. يسبب مشكلات كثيرة

أخبار متعلقة
low-cholesterol-foods

أفضل نظام غذائي للمساعدة في خفض الكوليسترول بنسبة 30%

رئيسية نظام غذائي مثالي لمرضى التهاب الكبد سي

نظام غذائي مثالي لمرضى التهاب الكبد سي

thlyl_lhml_lmnzly_1_0

اختبارات ضرورية قبل الإقدام على خطوة الحمل

علاج-فقر-الدم

أهم العناصر الغذائية المفيدة للوقاية من فقر الدم