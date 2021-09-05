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الأحد، 05-09-2021 04:47 م

أطعمة تعيق خسارة الوزن

دايت


الوكيل الإخباري - يحاول من يرغب في خسارة الوزن جاهدا تقليل كميات الطعام التي يتناولها يوميا، ورغم أن بعضهم يلتزم بذلك، إلا أنه لا يجد نتائج ملموسة، حيث يعاني من بطء حرق الدهون.

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ونعرض فيما يلي أبرز تلك الأطعمة التي يجب تجنبها بشكل قاطع لخسارة الوزن أو الحفاظ على ثباته بعد اتباع الحميات الغذائية:

1. المقرمشات والشيبسي
تكمن خطورة المقرمشات في غناها بالسعرات الحرارية فضلا عن الدهون والأملاح والسكر.

 

2. الهامبرغر
نخص بالذكر الهامبرغر الذي يتم إعداده في مطاعم الوجبات السريعة، وذلك لأنه يكون غنيا بالدهون والسعرات الحرارية.

 

3. المخبوزات
تكمن خطورة المخبوزات والحلويات الجاهزة في احتوائها على كميات ضخمة من السكريات وخاصة الفركتوز.

 

4. المشروبات السكرية
أبرز الطعمة التي تعيق خسارة الوزن هي المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة المحلاة بالسكر المضاف، ومشروبات الطاقة.

 

5. المكرونة والخبز الأبيض
يرجع السبب في خطورتهما إلى أنهما يصنعان عادة من دقيق القمح المكرر، والذي يحتوي سعرات حرارية عالية، لكنه في الوقت ذاته يحتوي نسبة منخفضة من الألياف والبروتين والعناصر الغذائية الأخرى.

 

6. الأرز الأبيض
يمكن أن يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في دم الشخص بعد تناوله مما يعيق عملية خسارة الوزن.

 

7. اللحوم المصنعة
وتشمل العديد من الأصناف مثل السجق والسوسيس واللانشون والبسطرمة، وغيرها الكثير من الأصناف التي رغم إدراك الكثير لمخاطرها فإن البعض يصر على تناولها نظرا لمذاقها المحبب للكبار والصغار.

 

المصدر - لبنان 24

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