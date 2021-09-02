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الخميس، 02-09-2021 08:41 ص

أطعمة تفيد في تنشيط عمل الدماغ صباحا

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الوكيل الإخباري - انتهى موسم العطلة الصيفية والإجازات وعاد الطلاب الى مقاعد الدراسة، و بعد إجازة صيفية طويلة لابد من إعادة برمجة الجسم على إيقاع العمل اليومي وضبط الجهاز العصبي ليعمل في الصباح.

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وبهذا الخصوص تحدثت خبيرة التغذية، الروسية إيلينا سولوماتينا، لـ"سبوتنيك" عن دور الإفطار وما يجب أن يحتويه من أجل أن يساعد الدماغ والجهاز العصبي على العمل بسرعة منذ ساعات الصباح الأولى.


ونصحت الخبيرة بأن يتم اختيار أطباق الإفطار بعناية تامة.


وقالت الخبيرة "بالنسبة للفطور، تحتاج إلى فيتامينات ب ، وهو موجود في الحبوب الكاملة وخبز الجاودار. هذه الفيتامينات بمثابة منشطات للجهاز العصبي بأكمله، لأنه بدون فيتامينات ب ، لا تحدث عمليات التمثيل الغذائي."


كما وأوصت الخبيرة بضرورة تناول البيض بشكل منتظم على الإفطار، لأن ذلك سيساعد على تنبيه الدماغ وجعله يتخذ القرارات الصحيحة بشكل أسرع.


قائلة "هناك أطعمة لها تأثير إيجابي على الوظائف الإدراكية للدماغ. أولا وقبل كل شيء، هي البيض، وخاصة صفارها. 

 

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