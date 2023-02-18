أطعمة تقلل خطر الاصابة بالسكري

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة جديدة أن أصباغ الأنثوسيانين في النباتات تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وهي أصباغ حمراء وأرجوانية وزرقاء موجودة في الفواكه والخضراوات والدرنات.



وأجريت الدراسة في جامعة توركو بفنلندا، وتوصلت إلى أن هذه الأصباغ تؤثر على استقلاب الطاقة والالتهابات، وأنها تحسن أيضاً الحاجز المعوي الذي يمكّن من امتصاص العناصر الغذائية الضرورية.





وعلاوة على ذلك، تحافظ أصباغ الأنثوسيانين على توازن بكتريا الأمعاء، وتثبط المسارات التي تقود إلى الالتهابات، وتعدّل استقلاب الجلوكوز والدهون.

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وبحسب موقع "ساينس ديلي" "يحدد التركيب الوراثي للنبات نوع الأنثوسيانين الذي ينتجه"، وبذلك تتفاوت كميتها من طعام لآخر.



وتوجد أصباغ الأنثوسيانين بوفرة في البطاطا الأرجوانية، والفجل، والجزر الأرجواني، والملفوف الأحمر، كما توجد أيضاً في التوت البري والتوت الأزرق والأسود والأحمر، والباذنجان، والخوخ والبرقوق، والشمندر (البنجر) والعنب الأحمر.

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