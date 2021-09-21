الثلاثاء 21-09-2021
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الثلاثاء، 21-09-2021 10:31 ص

أطعمة تقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 40%

توت


الوكيل الإخباري - لا يزال التهديد بالوفاة بسبب الخرف مصدر قلق، وقال مسؤولو الصحة إن الأرقام تسلط الضوء على الحاجة الملحة لإجراءات وقائية فعالة.

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أظهرت العديد من الدراسات أن أحد العناصر الغذائية يغذي الدماغ بشكل صحي، مما يساعد على منع 40 في المئة من الحالات.


الغذاء الجيد يقلل من أمراض الدماغ، ويجعل الدم يتدفق إليه بشكل أفضل.
يعد احتقان الأوعية الدموية التي تتصل بالدماغ من السمات المميزة للخرف. تتسبب خلايا الدماغ التالفة في فقدان الوصلات المشبكية، مما يؤدي في النهاية إلى فقدان الذاكرة.


ومع ذلك، يحتوي التوت البري على العديد من المواد الكيميائية الطبيعية التي ثبت أنها تعزز صحة الدماغ.

 

إنه مصدر جيد بشكل خاص للفلافونويد، حيث يحتوي التوت الأسود على ستة أنواع مختلفة من الجزيئات. يعتبر العنب البري والتوت والكرز أيضًا مصادر جيدة للفلافونويد.


مركبات الفلافونويد هي مجموعة من المستقلبات النباتية يُعتقد أنها توفر فوائد صحية من خلال مسارات إشارات الخلايا ومضادات الأكسدة. على الرغم من أن جميع الفواكه تحتوي على مركبات الفلافونويد.


تشرح تيريزا فونج، أستاذة التغذية المساعدة في كلية هارفارد للصحة العامة، قائلة: "إن تناول الكثير من الفواكه والخضروات نظام غذائي صحي للدماغ، ولكن التوت على وجه الخصوص مفيد"، بالإضافة إلى الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة إلى جسمك، نظام غذائي يحتوي أيضًا على جرعة صحية من مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا"، حسب موقع "ميديك فوروم".


يمكن أن تساعد أحماض "أوميغا 3" الدهنية أيضًا في حماية خلايا الجسم من التلف.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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