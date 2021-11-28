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الأحد، 28-11-2021 07:54 ص

أطعمة تمدّنا بالدفء خلال الشتاء

شور


الوكيل الإخباري - يمكن أن تساعد بعض الأطعمة على تنظيم درجة حرارة الجسم، وبالتالي، توفر وسيلة للحفاظ على الدفء في فصل الشتاء.

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ووفقاً لموقع «تايمز ناو نيوز» الهندي، فإن الزنجبيل يحافظ على دفء الجسم خلال فصل الشتاء، ويمتاز أيضاً بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، ويمكن أن يساعد في صحة الجهاز الهضمي.


كذلك إضافة الحساء إلى النظام الغذائي، وتناوله في وجبات الغداء والعشاء. فهذا المستحضر الساخن صحي للغاية، ويمكن أن يكون ممتازاً في الحفاظ على دفء الجسم. العسل أيضاً يمكنه أن يحل محل السكر الأبيض في الأطعمة والمشروبات، فهو يحافظ على الجسم دافئاً. 


ويعتبر البيض مصدراً ممتازاً للبروتين، ويمكن أن يكون فعّالاً في الحفاظ على دفء الجسم أثناء الشتاء، وهو عبارة عن مكونات متعددة الاستخدامات، ويمكن تضمينها في الوجبات الخفيفة، ووجبات الإفطار والغذاء والعشاء.

 

البيان


 




 

 


 

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