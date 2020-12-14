أطعمة تمنع ظهور آثار الشيخوخة

الوكيل الإخباري _ تبدأ آثار الشيخوخة في الظهور خاصة مع التقدم في العمر، وعلى الرغم من أنه لا يوجد الكثير مما يمكن القيام به، إلا أن هناك مجموعة من الاطعمة التي ثبت علمياً أنها تساعد في منحك منظرا حيويا واكثر شبابا .

اضافة اعلان





المحار

يساعد في منع فقدان العضلات المرتبط بالعمر والحماية من ضعف النظر. بالإضافة إلى كونه مصدراً رائعاً للبروتين، يعتبر المحار أيضاً مصدر رئيس للزنك. الذي يمكن أن يبطئ تطور التنكس البقعي.



الشاي الأخضر

يمكن أن يطيل الشاي الأخضر العمر، كما يؤدي إلى درء التجاعيد عن طريق مكافحة الالتهاب وتحسين مرونة الجلد.



العنب

يمتلئ العنب بمادة الأنثوسيانين التي تمتلك خصائص مقاومة لالتهاب المفاصل، كما تساعد أيضاً على تعزيز الكولاجين في شبكية العين؛ ما يحمي العينين من التنكس البقعي المرتبط بالعمر.



الجريب فروت

يعمل عصير الجريب فروت في المساعدة على الحفاظ على قوة العظام وصحتها.



السردين

يعد تناول السردين طريقة جيدة للوقاية من هشاشة العظام، والحفاظ على جسمك قوياً مدى الحياة.

المصدر : الامارات نيوز



