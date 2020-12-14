الإثنين 14-12-2020
الوكيل الاخباري

بيان من الأمن حول صخرة ذيبان

التربية توضح للوكيل بشأن امتحانات طلبة المدارس

أسعار الذهب الإثنين 14/12/2020

برنامج الوكيل .. مواطن يناشد أهل الخير والأردنيون وِقفة رجل واحد

وفيات الإثنين 14/12/2020

توصيات جديدة لعودة الحياة إلى مجاريها

إعلان حالة الطوارئ المتوسطة تحسبا للأمطار

منخفض جوي قادم

مدير مركز الحسين للسرطان يكشف للوكيل حقيقة ما ظهر في جسد مريض كورونا

بيان صادر عن رئاسة الوزراء حول الايجاز الصحفي لعدد حالات كورونا اليوم

الإثنين، 14-12-2020 12:38 م

أطعمة تهدد صحة الدماغ

2020_12_7_17_58_42_889


الوكيل الإخباري _ يعد الدماغ من الاعضاء الاساسية لحياة الانسان ، حيث اشارت الدكتورة ليزا موسكوني، الاستاذة المساعدة في قسم الأعصاب والأشعة بجامعة كورنيل الأمريكية، إلى أن الدماغ قد يصاب بالضرر أكثر من بقية أعضاء الجسم بسبب التغذية غير الصحيحة.

اضافة اعلان

وهناك العديد من المنتجات الغذائية التي تحتوي على دهون مشبعة ذات مصدر حيواني، تزيد من خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية والمشكلات الإدراكية، وابرزها :

 

تناول الأطعمة الدسمة والحلويات تتسبب بـ الخمول وضبابية في الدماغ والنعاس، فهذه أعراض تظهر في الدماغ وليس في المعدة.

كما انها تؤدي إلى فقدان العناصر الوظيفية والتركيبية للدماغ وجعله أكثر عرضة للشيخوخة والخرف.


وقد نصحت الدكتورة بتناول أطعمة غنية بمضادات الأكسدة وكذلك فيتامينات C وE ، وبيتا كاروتين، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وفيتامينات В المضادة للالتهابات.

 

المصدر : الكونسلتو 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
20201214104231382

إنزيم نشط يكشف الفوائد السحرية لتناول الجزر

tbl_articles_article_20453_1469a767c54-14c0-462b-a90a-e426368511b8

علاج منزلي يُخلّصك من الحكة الناتجة عن حساسية الجلد

diabetes

5 إنذارات مبكرة تنبهك إلى 'السكري'

47-190815-tips-preventing-skin-aging_700x400

أطعمة تمنع ظهور آثار الشيخوخة

main_image5df2e60ce4361

7 طرق طبيعية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة

11-4-900x600

قفزة علمية هائلة.. بإمكان كبار السن استعادة البصر قريبا

أخبار متعلقة
images

أعراض تدل على نقص حاد في فيتامين B12

788422

تعرف على أهمية المغنيسيوم لجسم الانسان