أطعمة تهدد صحة الدماغ

الوكيل الإخباري _ يعد الدماغ من الاعضاء الاساسية لحياة الانسان ، حيث اشارت الدكتورة ليزا موسكوني، الاستاذة المساعدة في قسم الأعصاب والأشعة بجامعة كورنيل الأمريكية، إلى أن الدماغ قد يصاب بالضرر أكثر من بقية أعضاء الجسم بسبب التغذية غير الصحيحة.

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وهناك العديد من المنتجات الغذائية التي تحتوي على دهون مشبعة ذات مصدر حيواني، تزيد من خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية والمشكلات الإدراكية، وابرزها :

تناول الأطعمة الدسمة والحلويات تتسبب بـ الخمول وضبابية في الدماغ والنعاس، فهذه أعراض تظهر في الدماغ وليس في المعدة.



كما انها تؤدي إلى فقدان العناصر الوظيفية والتركيبية للدماغ وجعله أكثر عرضة للشيخوخة والخرف.



وقد نصحت الدكتورة بتناول أطعمة غنية بمضادات الأكسدة وكذلك فيتامينات C وE ، وبيتا كاروتين، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وفيتامينات В المضادة للالتهابات.

المصدر : الكونسلتو



