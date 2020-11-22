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الأحد، 22-11-2020 02:43 م

أطعمة خطيرة على صحة الكبد

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الوكيل الاخباري - عدد الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف المنتجات التي يمكن أن تضر بصحة الكبد، وقال: إن تليف الكبد يأتي بسبب الطعام غير الصحي.

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وأضاف الطبيب: "منها الكعك الحلو، والفطائر، والشرحات، ونقانق وما إلى ذلك - كل شيء يؤدي إلى ارتشاح الكبد الدهني ويؤدي إلى التهاب الكبد الدهني غير الكحولي".


وأشار إلى أن حوالي 1.2 مليون شخص يموتون بسبب التهاب الكبد B و C كل عام.
كما حث مياسنيكوف على التطعيم ضد التهاب الكبد بي. وشدد الطبيب أيضًا على أنه يمكن الآن علاج التهاب الكبد الوبائي سي.


وحذر من الإفراط في تناول الطعام، وأضاف أن الفشل الكبدي يتسبب في وفاة طويلة ومؤلمة للغاية عندما يعاني المرضى من نزيف حاد وقيء وعرق دم.

 

سبوتنيك

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