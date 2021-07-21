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الأربعاء، 21-07-2021 04:33 م

أطعمة شائعة تؤخر الشيخوخة بحسب العلماء

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الوكيل الاخباري - أكسير الحياة أو ينبوع الشباب مجرد أساطير تداولتها الروايات وقصص الخيال، حيث يؤكد جميع العلماء استحالة إيقاف عملية الشيخوخة، لكن العلم يتحدث عن إمكانية التحايل على عمليات الشيخوخة وإبطائها من خلال بعض الأسرار.

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وأكدت أغلب الدراسات أن نوعية الأطعمة التي تدخل إلى أجسامنا أو نظامنا الغذائي المتبع من شأنها أن يؤثر على أجسامنا بطريقة أو بأخرى من خلال تواجد عدد من العناصر بداخلها التي تدخل بشكل أساسي في العمليات الدقيقة للخلايا البشرية.

 

وجمعت مجلة "eatthis" المتخصصة بالغذاء والصحة مجموعة آراء الخبراء متخصصين في الغذاء والصحة، الذين أكدوا وجود 6 أطعمة تؤخر الشيخوخة بعد سن الـ50 عاما.  

- الأفوكادو.
- الأسماك الدهنية.

- التوت الأزرق.
- الخضروات الورقية.

- زيت زيتون.
- المكسرات.

 

سبوتنيك

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