أطعمة شائعة تسبب حموضة المعدة

الوكيل الإخباري-الحموضة هي شعور غير مريح قد يؤدي إلى مشاكل أخرى في المعدة مثل ارتجاع الحمض أو حرقة المعدة أو عسر الهضم، وإذا كنت تعاني من ضعف في القناة الهضمية، فقد تتكرر مثل هذه المشكلات.



تحدث الحموضة في الغالب مباشرة بعد تناول وجبة أو في الليل ويمكن أن يكون من الصعب جدًا التعامل معها بدون مضادات الحموضة، وإذا كنت تعتمد أيضًا على الأدوية لعلاج الحموضة، فمن الأفضل تحديد السبب الجذري للمشكلة والتخلص من بعض الأطعمة من نظامك الغذائي.

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ووفقا لما ذكره موقع "timesofindia"، هناك بعض الأطعمة الشائعة التي قد تسبب لك الحموضة.



التوابل

هل تحب الطعام الحار؟ الفلفل الأخضر والصلصة الحارة ورقائق الفلفل الحار وغيرها من العناصر الحارة التي تسبب الحموضة باستمرار، ويعتبر الاستهلاك المنتظم للبهارات الزائدة يمكن أن يؤدي إلى حموضة شديدة وحرقة في المعدة والتي قد تستغرق شهورًا لعكس اتجاهها.

السكر

قد تكون مفاجأة لك ولكن السكر هو أحد أكثر أسباب الحموضة شيوعًا، ويستهلك معظمنا السكر بشكل يومي سواء من خلال الشاي أو القهوة أو من خلال الحلويات والحلويات، والسكر شديد الحموضة بطبيعته، ويسبب ارتفاع السكر في الدم ويؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن بسرعة.



المخلل

إذا كنت تتناول المخللات بانتظام مع وجبتك، فقد حان الوقت لتجنبها في الوقت الحالي، حيث تحتوي المخللات عادة على خل للحفظ، وهو شديد الحموضة بطبيعته، وتحتوي بعض المخللات أيضًا على فائض من البهارات والزيت، وهو أيضًا ليس المزيج الصحيح لمن يتعاملون مع الحموضة.



المشروبات الغازية

إذا كان المشروب الغازي هو المشروب المفضل لديك، فقد حان الوقت لإجراء تبديل صحي، ولا تؤدي المشروبات الباردة المليئة بالسعرات الحرارية الفارغة إلى زيادة الوزن فحسب، بل يمكن أن تؤدي أيضًا إلى مشاكل في المعدة مثل الحموضة، حتى أنه قد يتلف بطانة المعدة على المدى الطويل، استبدل المشروبات الباردة والمشروبات الغازية بعصائر الفاكهة والخضروات الطازجة أو حتى ماء جوز الهند.



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