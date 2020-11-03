أطعمة شائعة لرفع مستوى هرمون السعادة في الجسم

الوكيل الاخباري - من المعروف أن هرمون الدوبامين يحمل اسم هرمون السعادة، وهو يساعد على الشعور بالفرح والنشاط، ومن الممكن أن يؤدي تراجع مستواه في جسم الانسان إلى الإحساس بالتعب والخمول والحزن أو الاكتئاب، كذلك يمكن الاعتماد على الدوبامين لتنظيم ضربات القلب وتعديل ضغط الدم والعناية بصحة الكليتين.

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ومن أجل رفع مستوى هذا الهرمون، ينصح الخبراء بتناول بعض أنواع الطعام، ومنها الأفوكادو والأسماك والبذور والمكسّرات وبعض أنواع الزيوت النباتية، فضلاً عن بعض أصناف الطعام التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين.



كذلك نصحت إحدى الدراسات الحديثة بتناول بعض المأكولات التي تحتوي على البروبيوتيك، والتي من شأنها تعزيز نشاط بكتيريا الأمعاء، ومنها المخلّلات على أنواعها والملفوف واللبن الزبادي غير المحلّى.



ولرفع مستوى الدوبامين أو هرمون السعادة في الجسم، يدعو الخبراء أيضاً إلى تناول عدد من المكمّلات الغذائية مثل الأوميغا 3، الحديد، المغنيزيوم ، الفيتامين D، الكركمين والفيتامين B6.

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