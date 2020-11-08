أطعمة صحية تسيطر على الجوع

الوكيل الإخباري _ يفقد الكثير من الأشخاص طاقتهم بعد بذلهم جهد خلال أوقات العمل، لذا يجب تناول أطعمة تحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لتعويض الطاقة التي تم فقدانها خلال ساعات العمل ، تعرف على أبرز الأطعمة التي تسهم في الشعور بالشبع:

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الفستق

الخضراوات

التوت الأحمر

الزبادي اليوناني

الشوفان

المصدر : الكونسلتو

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