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السبت، 12-03-2022 03:54 م

أطعمة صحية...تهدد بتسوس الأسنان

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الوكيل الإخباري - ينصح الخبراء بتنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميا معجون أسنان يحتوي على الفلورايد وبفحوصات منتظمة لدى طبيب الأسنان للحفاظ على صحة أسنانك. ومع ذلك، هناك أطعمة يمكن أن تضر بالأسنان، فالنظام الغذائي والتدخين تؤثر على صحة الأسنان.

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ويقول الدكتور خالد قاسم، كبير أطباء تقويم الأسنان في Impress "الحمضيات يمكن أن تضر بالأسنان، فالبرتقال والليمون والجريب فروت كلها لذيذة، وتشتهر بفيتامين بغناها بفيتامين سي، ومع ذلك، فهي حمضية للغاية ويمكن أن تؤدي إلى تآكل المينا، ما يعرض الأسنان أكثر للتسوس بمرور الوقت".

ويمكن لأطعمة أخرى أيضاً أن تؤثر عليها أيضاً، فالحد من السكر الذي تتناوله مهم لمنع تسوس الأسنان، ويحذر الأطباء من أن الكثير من السكريات في الأطعمة والمشروبات مثل المشروبات الغازية وعصير الفاكهة والمربى والفواكه المجففة.

وتوجد السكريات بشكل طبيعي في الأطعمة مثل الفاكهة والحليب، لكنها تصبح أكثر ضرراً عند عصر الفاكهة أو مزجها، حيث تتحرر السكريات من بنية الفاكهة.

وبمجرد إفرازها يمكنها أن تضر بالأسنا، لذلك يفضل شرب عصير الفاكهة أو العصائر في أوقات الوجبات. علاوة على ذلك، هناك أطعمة يمكن أن تلطخ الأسنان، إلى جانب السجائر والشاي والقهوة. 

وتوصي الجمعية الأمريكية لطب الأسنان، من جهتها بالحد من الأكل والشرب بين الوجبات، وتقول: "يجب أحيانًا تناول الطعام بين الوجبات، ولسوء الحظ، يختار معظم الناس أطعمة مثل الحلويات ورقائق البطاطس للوجبات الخفيفة، والأطعمة التي تضر الأسنان بتحفيز تسوس الأسنان. إذا كان لا بد من تناول وجبات خفيفة، فلتكن خيارا مغذيا مثل الجبن، أو الزبادي، أو الفواكه، أو الخضار، أو المكسرات".

وقال الدكتور خالد قاسم: "التوت الأزرق يحتوي على نسبة منخفضة جداً من السكريات، وهو معروف بخصائصه المضادة للأكسدة، ما يساعد على منع معاناة أمراض مثل التهاب اللثة أو التهاب دواعم السن".

وأضاف "الشوكولاتة هي الوجبة الخفيفة المفضلة لدي، وتساعد في الواقع على محاربة تسوس الأسنان لأن حبوبها تحتوي على عوامل قوية مضادة للبكتيريا، وتناول كمية صغيرة يكفي للحماية من التسوس".

 

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