أطعمة صحية شائعة لا تساعد على خسارة الوزن!

الوكيل الاخباري - يعتقد الكثير من الاشخاص أن بعض أنواع الطعام التي تعتبر صحية تحرق الدهون، لكن دراسة حديثة أشارت إلى العكس تماما وعدّدت في هذا السياق 5 أنواع من الطعام، فذكرت مثلاً الفلفل الحار الذي يظن البعض أنه يساهم في تعزيز عملية الأيض، لكن تبين أن الكمية التي تستخدم عادة في الدراسات أكبر من تلك التي يستهلكها الشخص، فتناول ملعقة صغيرة من هذا البهار يحرق 10 سعرات فقط.

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كذلك لا يمكن حرق الدهون بفعالية في حال تناول المأكولات التي تحتوي على البروتين، مثل لحم البقر والدجاج وسمك السلمون.



ومن الأخطاء الشائعة، الاعتقاد بأن تناول زيت جوز الهند يسرّع عملية نسف الدهون، والحقيقة هي أنه يحتوي على ثلاثي الغلسيريدات متوسطة السلسلة الذي لا يساعد على فقدان الوزن.



ويعتقد الكثير ايضا أن خل التفاح يعمل على حرق دهون البطن، فيما لا يوجد دليل قاطع على ذلك، علماً أن تكرار تناوله يمكن أن يُلحق الضرر بمينا الأسنان.



أما الخطأ الأكثر شيوعاً في هذا السياق فهو القول إن "الجريب فروت" يساعد على خسارة الوزن، وهو أمر صحيح لكن بسبب احتواء هذه الفاكهة على الألياف والماء وليس لأي سبب آخر.

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