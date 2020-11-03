الثلاثاء 03-11-2020
الوكيل الاخباري

قرار هام صادر عن بلدية الزرقاء بسبب كورونا

إجراءات حكومية ينتظرها الأردنيون بسبب تفشي كورونا

ارتياح أردني من الحملة الأمنية لتنفيذ أمر الدفاع 11

إعلان هام من وزارة العمل للعمال غير الأردنيين

المستقلة للانتخاب للوكيل : 24 ساعة لظهور نتائج الانتخابات - فيديو

إجراءات للحد من انتشار كورونا في عمان

روسيا: 90% من الفيروس التاجي الخارجي قادم من تركيا

ضبط زيت زيتون مغشوش في مناطق بالمملكة

انخفاض أسعار الذهب عالميا

الكلالدة للوكيل : هذا الأمر يُقلل فرصة تمديد الحظر الشامل




الثلاثاء، 03-11-2020 11:55 ص

أطعمة صحية شائعة لا تساعد على خسارة الوزن!

920172612341195


الوكيل الاخباري - يعتقد الكثير من الاشخاص أن بعض أنواع الطعام التي تعتبر صحية تحرق الدهون، لكن دراسة حديثة أشارت إلى العكس تماما وعدّدت في هذا السياق 5 أنواع من الطعام، فذكرت مثلاً الفلفل الحار الذي يظن البعض أنه يساهم في تعزيز عملية الأيض، لكن تبين أن الكمية التي تستخدم عادة في الدراسات أكبر من تلك التي يستهلكها الشخص، فتناول ملعقة صغيرة من هذا البهار يحرق 10 سعرات فقط.

اضافة اعلان

كذلك لا يمكن حرق الدهون بفعالية في حال تناول المأكولات التي تحتوي على البروتين، مثل لحم البقر والدجاج وسمك السلمون.


ومن الأخطاء الشائعة، الاعتقاد بأن تناول زيت جوز الهند يسرّع عملية نسف الدهون، والحقيقة هي أنه يحتوي على ثلاثي الغلسيريدات متوسطة السلسلة الذي لا يساعد على فقدان الوزن.


ويعتقد الكثير ايضا أن خل التفاح يعمل على حرق دهون البطن، فيما لا يوجد دليل قاطع على ذلك، علماً أن تكرار تناوله يمكن أن يُلحق الضرر بمينا الأسنان.

أما الخطأ الأكثر شيوعاً في هذا السياق فهو القول إن "الجريب فروت" يساعد على خسارة الوزن، وهو أمر صحيح لكن بسبب احتواء هذه الفاكهة على الألياف والماء وليس لأي سبب آخر.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
لحم

مخاطر الافراط في تناول اللحوم على الصحة

e325fc5c-fd0f-47e8-8fae-c2b6cd913e36_16x9_1200x676

3 عادات صباحية سبب في زيادة وزنك

tbl_articles_article_19879_404fa0ec4e0-c229-44be-b08a-cb7c9e46308d

أطعمة شائعة لرفع مستوى هرمون السعادة في الجسم

121-142837-a-compound-extracted-mushroom-fights-depression_700x400

تعرف على ابرز الفوائد الصحية لـ المشروم

6077361-954362644

فوائد صحية لا تتوقعها لـ الزعفران

2018_9_3_15_4_30_319

أطعمة تساعد على تحسين المزاج

أخبار متعلقة
0907defffd7c7a6e5e22a8b3e4c4e7cc

طرق بسيطة وفعالة للتخلص من دهون الوجه

f291411094565

اكتشاف فائدة عظيمة للدهون لم تكن معروفة من قبل

a6e50b1f8cda87623bc374b4be359231

فاكهة تساعد على النوم وخسارة الوزن بشكل أسرع

زيت-جوز-الهند-1

تناول هذا الزيت الفعّال لحرق الدهون المتراكمة

hungry

أصناف من الطعام تجعلك تشعر بالجوع مجدداً !

732x549_THUMBNAIL_Liver_Cleanse_Is_Detox_Really_Possible

ثلاثة أطعمة تساعد على تخفيف الوزن بشكل سريع