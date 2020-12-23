الأربعاء 23-12-2020
الوكيل الاخباري

%10.22 نسبة فحوصات كورونا الايجابية اليوم

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الارصاد تحذر من طقس الخميس

كتلة هوائية باردة و أمطار غزيرة في طريقها للمملكة

مصر تلغي احتفالات رأس السنة

التربية: ترقية 189 معلما وإداريا لشمولهم بنظام الرتب

الحنيطي يستقبل السفير السعودي

قرارات لمجلس الوزراء

قرارات حكومية هامة بشأن التأمين الصحّي وصرف الأدوية

مجلس النواب الليبي يفعّل قرار إسقاط عضوية 35 نائبا

الأربعاء، 23-12-2020 03:25 م

أطعمة صحية على مرضى الكلى تجنبها !

shutterstock_1668308833-780x470


الوكيل الاخباري - تعمل الكلى على تنقية الدم من الفضلات والبقايا الضارة. كما أنها تساعد على تحقيق توازن المعادن في الجسم وعلى الحفاظ على مستوى سوائله. إلا أن الكثير من الأشخاص حول العالم يعانون من مشكلة على هذا المستوى ومن الممكن أن ينتج هذا عن مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو التهاب فيروس الكبد الوبائي C.

ومن المهم أن يحرص مرضى الكلى على الامتناع عن تناول بعض أنواع الطعام ومنها بعض الأصناف التي تعتبر صحية والتي تحتوي على البوتاسيوم:

- الافوكادو:

اضافة اعلان
يحتوي على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم ولهذا من الأفضل ألا يتناوله من يعاني من مشكلة كلوية.

- الخبز المصنوع من القمح الكامل:

فهو يحتوي على نسبة مرتفعة من الالياف لكنه غني بالفوسفور والبوتاسيوم في المقابل.

- الأرز الاسمر:

من الأفضل ألا يتناوله مرضى الكلى أيضاً لأنه يحتوي على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم والفوسفور.

- الموز:

من المعروف أنه مصدر مهم للبوتاسيوم حيث تحتوي كل ثمرة متوسطة الحجم على ما يزيد عن 400 ملغم منه.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
علاج-الحرقان

أطعمة غذائية لعلاج فعال وسريع لحرقة المعدة!

34b6b05eba59c459e9a243be73c03633

لن تصدق.. تناول اليقطين يحميك من هذه الأمراض الخطيرة

714

5 علامات تحذرك من أن آلام ظهرك ناتجة عن الاصابة بكورونا !

الأناناس

هذه الأسباب ستدفعك لتناول الأناناس يومياً

فوائد-وأضرار-الصبار-للحامل

8 أمراض تعالج بثمرة الصبار

tbl_articles_article_15054_305c65753a0-7544-4c3e-bd86-cf472692963f

فوائد غير متوقعة لـ الذرة الصفراء خاصة لمرضى السكري

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_18609_27276694899-2387-452a-96e7-23e53a46463e

4 أطعمة تشكل الحصى في الكلى

2019_3_8_17_33_57_557

أطعمة ومشروبات على مرضى التهاب الجيوب الأنفية تجنّبها

1201824173915640

أعراض شائعة جداً تدل على خلل في عمل الكليتين

2020_3_9_13_44_33_158-960x640

لماذا يجب على مرضى السكري الاهتمام بكليتهم خاصة في البرد؟

ارتخاء-العضلات-عند-الاطفال

أسباب ارتخاء العضلات عند الأطفال وطرق العلاج

1024px-Culinary_fruits_front_view

4 فواكه يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم!