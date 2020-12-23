أطعمة صحية على مرضى الكلى تجنبها !

الوكيل الاخباري - تعمل الكلى على تنقية الدم من الفضلات والبقايا الضارة. كما أنها تساعد على تحقيق توازن المعادن في الجسم وعلى الحفاظ على مستوى سوائله. إلا أن الكثير من الأشخاص حول العالم يعانون من مشكلة على هذا المستوى ومن الممكن أن ينتج هذا عن مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو التهاب فيروس الكبد الوبائي C.



ومن المهم أن يحرص مرضى الكلى على الامتناع عن تناول بعض أنواع الطعام ومنها بعض الأصناف التي تعتبر صحية والتي تحتوي على البوتاسيوم:



- الافوكادو:

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يحتوي على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم ولهذا من الأفضل ألا يتناوله من يعاني من مشكلة كلوية.



- الخبز المصنوع من القمح الكامل:

فهو يحتوي على نسبة مرتفعة من الالياف لكنه غني بالفوسفور والبوتاسيوم في المقابل.



- الأرز الاسمر:

من الأفضل ألا يتناوله مرضى الكلى أيضاً لأنه يحتوي على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم والفوسفور.



- الموز:

من المعروف أنه مصدر مهم للبوتاسيوم حيث تحتوي كل ثمرة متوسطة الحجم على ما يزيد عن 400 ملغم منه.

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