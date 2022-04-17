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الأحد، 17-04-2022 03:12 م

أطعمة ضرورية لصحة المرأة في رمضان

الحفاظ على نظام حياتي صحي للمرأة في رمضان


الوكيل الإخباري - أطعمة ضرورية لصحة المرأة في رمضان، هي أطعمة تحتاجها المرأة ليس فقط خلال الشهر الفضيل وإنما في كافة الأوقات والمناسبات وعلى مدار العام للحفاظ على صحتهم وتدعيم مناعتها ضد الأمراض والمشاكل الصحية.

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بعض الأطعمة التي تعزز صحة المرأة في رمضان وتساعد في تنظيف الجسم من السموم فضلاً عن المساهمة في إنقاص الوزن.

 

وأطعمة ضرورية لصحة المرأة في رمضان هي :

 

التوت والفراولة والعنب: من الفواكه الغنية بالفلافونويد المضادة للأكسدة، ويمكن تناول هذه الفواكه كنوع من الوجبات الخفيفة بين وجبتي الإفطار والسحور لتعزيز صحة الجسم والحفاظ على صحة البشرة والجلد.
كما تساعد هذه الأصناف من الفاكهة على إنقاص الوزن في حال تناولها بشكل معتدل.


الخضروات الصليبية: مثل القرنبيط والكرنب والبروكلي وغيرها، وهي خضروات غنية بالألياف الغذائية التي تحمي من الإمساك أحد أكثر مشكلات الجهاز الهضمي شيوعاً في رمضان. لذا فإن تناول المرأة لهذه الخضروات يسهم في تعزيز صحة وعمل الجهاز الهضمي، فضلاً عن دعم الصحة بشكل عام.


المكسرات: غنية بالدهون الصحية التي يحتاجها الجسم لعمل أجهزته بشكل فعال، ويُنصح بتناول المكسرات النيئة بشكل منتظم وبكميات معتدلة مثل اللوز والجوز والفول السوداني.


شوربة العظام: واحدة من أشهر أنواع الشوربات التي تُنصح المرأة بتناولها لتعزيز جمالها في بادئ الأمر، كون العظام غنية بالكولاجين الطبيعي التي يحمي من الشيخوخة والتجاعيد. وهذا الكولاجين ذاته ضروري لصحة العظام والمفاصل، خصوصاً مع التقدم بالسن، لذا لا تترددي عزيزتي في إدخال شوربة العظام ضمن أطعمة ضرورية لصحتك في رمضان.


المأكولات البحرية: في حال كنت تبحثين عن مصدر صحي وممتاز للبروتين غير اللحوم والبقوليات، عليك بالمأكولات البحرية الغنية بهذا المصدر الحيوي. كما أنها غنية بالدهون الصحية التي تعزز الصحة وتحمي من العديد من الأمراض.

 

وللعناية بالصحة في رمضان، تُنصح المرأة باتباع الخطوات التالية:

 

1 - تجنب الأطعمة والمشروبات عالية السعرات الحرارية والسكر والأملاح، والتي تزيد من الإصابة بأمراض السكري والقلب وغيرها.
2 - الحفاظ على وزن صحي للوقاية من عدة أمراض مرتبطة بالسمنة مثل السرطان والسكري وأمراض القلب.
3 - التمرين الرياضي والنشاط البدني ضرورة ملحة للوقاية من أمراض القلب التي تعد أحد أبرز وفيات النساء حول العالم.
4 - الحصول على قدر كافي من النوم والراحة يومياً.
5 - تجنب التوتر والتشنجات العصبية قدر الإمكان.
6 - العناية بصحتك في كافة المراحل العمرية، واستشارة الطبيب المختص بخصوص أية أعراض أو أمور طارئة على صحتك.
7 - القيام بالفحوصات الدورية خاصة في حال وجود تاريخ عائلي للإصابة بأمراض السرطان والقلب والسكري.

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