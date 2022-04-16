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السبت، 16-04-2022 02:39 م

أطعمة غذائية تساعد الطلاب على التركيز في الصيام .. تعرف عليها

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الوكيل الإخباري - حل علينا الشهر الكريم وطلاب المدارس والجامعات يدرسون استعدادًا لأداء امتحاناتهم على أكمل وجه، وفي ظل هذا الصيام، ومع تقلب درجات الحرارة ما بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى، فهم يتحملون عبئا بدنيا وعقليا كبيرا.

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اليكم بعض النصائح الهامة التي تساعد الطلاب على تحقيق الموازنة بين الصيام والتركيز وتقوية الذاكرة أثناء المذاكرة: 

1 - الأغذية التي تحتوي على الأوميجا 3 وهى توجد بكثرة في مختلف أنواع الأسماك البحرية والمكسرات، وزيت بذرة الكتان المعروف بإسم (الزيت الحار)، الأغذية التي تحتوي على عنصر الزنك وهي تتمثل في جميع أنواع الألبان من اللبن، والزبادي، والجبن.

 

2 - أهمية تناول البروتينات من اللحوم والدواجن والبيض لاحتوائها على فيتامين بـ 12 بالإضافة إلى الزنك، مع ضرورة تناول الفاكهة والتي تمد الجسم بالسكريات والفيتامينات، والتى يؤدي نقصانها إلى إضعاف الذاكرة.

 

السحور الأمثل للطلاب الذين يعزمون المذاكرة بعد الفجر

وجبة سحور الطلاب يفضل أن تحتوي على زبادي أو لبن، مع الجبن، بالإضافة إلى طبق سلطة صغير، مع استخدام طبق الفول كطبق رئيسي بإضافة زيت بذرة الكتان عليه.

وكذلك تناول البلح والقليل من المكسرات، وجبة السحور للطلاب الذين يعتزمون المذاكرة بعد السحور، وننصح بضرورة اتباع بعض التعليمات الغذائية الخاصة بين وجبتي الإفطار والسحور، وهى ضرورة تناول ثمرتين من الفاكهة على الأقل، وذلك لإمداد الجسم بالجلوكوز الذي يساعد على تنشيط الذهن والذاكرة بصورة طبيعية، بالإضافة إلى احتوائها على الفيتامينات التي تحافظ على صحة خلايا الجسم بصفة عامة ومن ضمنها خلايا المخ، وتتمثل الفاكهة في العنب والبلح والتين، هذا بالإضافة إلى تناول حوالى 8 أكواب من الماء بين الوجبتين.

 

هذه عادات غذائية خاطئة تقلل من تركيز الطلاب أثناء الصيام

تناول الأطعمة المصنعة مثل شرائح الشيبسي والنودلز والتي تحتوى على مادة أحادى غلوتامات الصوديوم، هذه المادة تسبب تلفا في خلايا الجسم وخاصة خلايا المخ.

وبالتالي تضعف الذاكرة والتركيز على حد قوله، كما أشار عبدالفتاح بضرورة الابتعاد عن الوجبات التي تسبب عسر هضم مثل الوجبات المقلية والوجبات الدسمة، مع تجنب الإفراط في تناول الأكل، موضحًا أن هذا سيؤدي إلى اتجاه الدورة الدموية بشكل مكثف إلى المعدة للمساعدة في عملية الهضم.

مؤكدًا على أنه في هذا التوقيت بالتحديد يقل تركيز الإنسان بشكل كبير نتيجة لقلة تدفق الدم في المخ بالصورة المطلوبة، وبالتالي يؤثر على الذاكرة وتركيز الطلاب.

 

و ضرورة الابتعاد عن اللحوم المصنعة قدر الإمكان لاحتوائها على مواد حافظة تضر بخلايا المخ، وأخيرًا الابتعاد عن تناول السكريات التي تحتوي على نسبة كبيرة من السمن والسكر مثل الكنافة والبسبوسة والقطايف... وغيرها من الحلويات إذ إنها تضعف من مناعة الجسم بشكل عام، وتسبب عسر هضم، وسمنة والتى بدورها تقلل من التركيز.

 

المصري اليوم 

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