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الخميس، 15-10-2020 10:14 ص

أطعمة غذائية شائعة تسبب تلف وتساقط الشعر

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الوكيل الاخباري - النظام الغذائي في حياتنا يؤثر علينا بشكل كبير على الشعر وعلى حالته الصحية، ولهذا من الضروري جدا الانتباه إلى أنه يمكن لبعض أنواع الاطعمة والمأكولات أن تؤدي الى تلفه وأن تسرّع عملية تساقطه:

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1- الأطعمة الغذائية التي تحتوي على الطحين الأبيض:

هذه الاطعمة مصدر هام جداً للغلوتين إلا أنها توفر نسبة منخفضة من البروتين الذي يحتاج إليه الشعر لينمو بطريقة سليمة.


2- السكر الأبيض:

لتناول السكر ضرر كبير بالشعر والصحة بشكل عام ، ولهذا السبب ينصح كل الاختصاصيين بتجنّب تناول الأصناف التي تحتوي على السكر قدر الإمكان.

 

3- المعجّنات:

وبالاخص أنواع "الكاب كيك" و"الكرواسون" والخبز بالشوكولاته لانها تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر الصناعي ولهذا يسبّب تناولها باستمرار ارتفاع مستوى هرمون الأندروجين الذي يؤثر سلباً في صحة بصيلات الشعر ونشاطها.


4- المشروبات الغازية:

يمكن أن تؤذي الشعر لأنها تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر، ولانها غنية بالملوّنات والمواد الحافظة ولهذا يمكن أن يسبّب شربها بشكل منتظم جفاف الشعر وتلفه مع مرور الوقت.

 

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