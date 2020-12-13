أطعمة غذائية شائعة للوقاية من تساقط الشعر والصلع!

الوكيل الاخباري - قدم موقع "هيلث لاين" مجموعة من الأطعمة الغذائية التي تحمي من الأمراض والتي تستهدف صحة الشعر ومن بينها تساقط الشعر والصلع.

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وأوضح الموقع في تقرير له أن هذه الأطعمة غنية بالبيوتين الذي يعزز نمو الشعر ويقوي بصلاته.

وجاءت الأطعمة كالتالي:

- الفاصوليا:

وهي غنية بالبيوتين، المعروف بـ "فيتامين ب 7" ، والذي يحتوي على معادن وعناصر غذائية أخرى تحسن صحة الشعر.



- البازيلاء:

واحدة من البقوليات التي تحتوي على البروتين والبيوتين، بجانب احتوائها على ألياف غذائية، الأمر الذي يجعل منها عنصرا مناسبا لتجديد أنسجة البشرة وفروة الرأس.



- البيض:

وتشمل البيضة الواحدة على 10 ميكروجرام من البيوتين، وهو ما يعادل 33% من احتياجات الجسم لفيتامين ب 7 يوميا، وينصح بأن يكون البيض مطبوخ جيدا حتى يحسن من امتصاص البيوتين في الدم، وهو ما يحسن صحة الشعر.



- كبد الدجاج:

يحتوي كبد الدجاج على أعلى نسبة من البيوتين، وهو ما يحسن صحة الجسم والشعر والبشرة.



- البطاطا:

غنية بالبيوتين، وهو يجعلها عنصرا فعالا في الحماية من التهابات فروة الرأس الناتجة عن ضعف الجهاز المناعي.

سبوتنيك

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