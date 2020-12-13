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الأحد، 13-12-2020 11:46 ص

أطعمة غذائية شائعة للوقاية من تساقط الشعر والصلع!

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الوكيل الاخباري - قدم موقع "هيلث لاين" مجموعة من الأطعمة الغذائية التي تحمي من الأمراض والتي تستهدف صحة الشعر ومن بينها تساقط الشعر والصلع.

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وأوضح الموقع في تقرير له أن هذه الأطعمة غنية بالبيوتين الذي يعزز نمو الشعر ويقوي بصلاته.

 

وجاءت الأطعمة كالتالي:
- الفاصوليا:
وهي غنية بالبيوتين، المعروف بـ "فيتامين ب 7" ، والذي يحتوي على معادن وعناصر غذائية أخرى تحسن صحة الشعر.


- البازيلاء:
واحدة من البقوليات التي تحتوي على البروتين والبيوتين، بجانب احتوائها على ألياف غذائية، الأمر الذي يجعل منها عنصرا مناسبا لتجديد أنسجة البشرة وفروة الرأس.


- البيض:
وتشمل البيضة الواحدة على 10 ميكروجرام من البيوتين، وهو ما يعادل 33% من احتياجات الجسم لفيتامين ب 7 يوميا، وينصح بأن يكون البيض مطبوخ جيدا حتى يحسن من امتصاص البيوتين في الدم، وهو ما يحسن صحة الشعر.


- كبد الدجاج:
يحتوي كبد الدجاج على أعلى نسبة من البيوتين، وهو ما يحسن صحة الجسم والشعر والبشرة.


- البطاطا:
غنية بالبيوتين، وهو يجعلها عنصرا فعالا في الحماية من التهابات فروة الرأس الناتجة عن ضعف الجهاز المناعي.

 

سبوتنيك

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