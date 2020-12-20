أطعمة غذائية لتنظيم ضربات القلب والحماية من الأمراض!

الوكيل الاخباري - توصلت دراسة حديثة نُشرت نتائجها في دورية Plefa العلمية إلى أن الأحماض الدهنية "أوميغا 3" يمكن أن تساعد على تنظيم ضربات القلب. ولهذا دعا الخبراء إلى تناول بعض أنواع الطعام الغنية بها، وشدّدوا على ضرورة تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسلمون المرقّط والسردين. كذلك نصحوا بتناول كميات معتدلة من الجوز، لأنه يحتوي على تلك الأحماض كما على الحديد والبروتين.

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ويُعد فول الصويا من المأكولات التي يوصى بها من أجل تنظيم ضربات القلب. والسبب أنه يحتوي على الدهون الصحية المفيدة.



ومن الأطعمة التي يمكن تناولها في هذه الحالة أيضاً، البذور مثل بذور الكتان. لهذا من المفيد جداً تناول ملعقة صغيرة منها يومياً من خلال إضافتها إلى العصير أو حبوب الفطور والسلطات الخفيفة. ومن الممكن أيضاً تناول "الأوميغا 3" على شكل متمّمات غذائية يصفها الطبيب.

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