الأحد 20-12-2020
الوكيل الاخباري

الملك يفتتح مستشفى عمان الميداني

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل

%11.61 نسبة فحوصات كورونا الايجابية بالاردن اليوم

عاصفة إلكترونية تطالب بعودة التعليم في المدارس بالاردن

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرتي الشياب والعدوان

بيان صادر عن وزارة العمل

قرار مرتقب بإعادة تفعيل طلبات حبس المدين بالاردن

الأردن على موعد مع منخفض جديد هذا الاسبوع

سلطنة عُمان: 648 إصابة جديدة بكورونا

الأحد، 20-12-2020 04:20 م

أطعمة غذائية لتنظيم ضربات القلب والحماية من الأمراض!

78-135142-heart-rate-diseases_700x400


الوكيل الاخباري - توصلت دراسة حديثة نُشرت نتائجها في دورية Plefa العلمية إلى أن الأحماض الدهنية "أوميغا 3" يمكن أن تساعد على تنظيم ضربات القلب. ولهذا دعا الخبراء إلى تناول بعض أنواع الطعام الغنية بها، وشدّدوا على ضرورة تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسلمون المرقّط والسردين. كذلك نصحوا بتناول كميات معتدلة من الجوز، لأنه يحتوي على تلك الأحماض كما على الحديد والبروتين.

اضافة اعلان

ويُعد فول الصويا من المأكولات التي يوصى بها من أجل تنظيم ضربات القلب. والسبب أنه يحتوي على الدهون الصحية المفيدة.


ومن الأطعمة التي يمكن تناولها في هذه الحالة أيضاً، البذور مثل بذور الكتان. لهذا من المفيد جداً تناول ملعقة صغيرة منها يومياً من خلال إضافتها إلى العصير أو حبوب الفطور والسلطات الخفيفة. ومن الممكن أيضاً تناول "الأوميغا 3" على شكل متمّمات غذائية يصفها الطبيب.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
istock-687227868

فوائد مذهلة لتناول الماء الدافئ بالليمون يوميا

20181126013204324

احذر.. هذه العادة اليومية تدّمر صحة أسنانك

-545223719

عادة كارثية تتسبب بانخفاض جودة النوم

mango-1-1 (1)

دراسة تكشف أهمية المانجو في فقدان الوزن

original

ابرز الأسباب المؤدية للإصابة بـ لفحة الهواء الصدرية

حرق-الدهون-دون-خسارة-العضلات-3-1024x640

وصفة منزلية بسيطة لبناء عضلات الجسم في أسبوع واحد فقط

أخبار متعلقة
Doc-P-770047-637421463625859318

هذه الحمية الغذائية تساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون

1031473647_0_146_1920_1184_1000x541_80_0_0_00861b2966582f9cea94fd2c0de90b47

أطعمة ومشروبات تخلص جسمك من الدهون