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الخميس، 24-12-2020 11:56 ص

أطعمة غذائية لمحاربة جفاف العيون

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الوكيل الاخباري - يعاني الكثير من الأشخاص من جفاف العينين مع حلول فصل الشتاء. ومن الممكن أن ينتج هذا عن طبيعة المناخ كما عن النظر لساعات طويلة إلى الشاشات أو عن نقص في الفيتامين A.

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ومن الممكن محاربة هذه الظاهرة من خلال تناول بعض الاطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تحمي من التنكس البقعي.

ومنها التونة الطازجة، السلمون، المكسرات والبذور النيئة، فول الصويا والخضار الورقية الخضراء.


وينصح الخبراء أيضاً بتناول المأكولات الغنية بالبوتاسيوم الذي يساعد على الحفاظ على ترطيب مجرى الدموع. وفي هذه الحالة من المفيد تناول الموز والبطاطا الحلوة واللبن الزبادي وفول الصويا.


ويمكن الوقاية من جفاف العينين من خلال تناول أطعمة تعتبر مصدراً مهماً للفيتامين E الذي يحميهما من التفلف ومنها بذور دوار الشمس وزبدة الفول السوداني والجوز وحبوب القمح واللوز البطاطا الحلوة.

كذلك من المهم الحرص على عدم تعريض العينين للهواء الجاف وعدم الجلوس لساعات طويلة أمام الشاشات من دون توفير الحماية اللازمة لهما.

 

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