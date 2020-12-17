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الخميس، 17-12-2020 11:27 ص

أطعمة غذائية هامة لعلاج الالتهابات الجلدية في الشتاء

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الوكيل الاخباري - تنتج الالتهابات الجلدية عن بعض العدوات البكتيرية أو الفيروسية كما يمكن أن تحدث نتيجة تناول بعض أنواع الطعام، ومن الممكن أن تصبح أعراضها أكثر تفاقماً في فصل الشتاء.

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ومن أجل الحد منها من الممكن الاعتماد على بعض الوصفات الصيدلانية لكن يمكن ايضاً تناول بعض أنواع الأطعمة الغذائية المفيدة.


ومن هذه الاطعمة:

- الملفوف: يحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامين C الفعال في محاربة البكتيريا الضارة ولهذا السبب يتم استخدام أوراقه أحياناً من أجل علاج الجروح والخدوش والقيح وغير ذلك.


- زيت جوز الهند: يحتوي على الكثير من حمض اللوريك وهو ضروري لتقوية جهاز المناعة ومساعدته على محاربة الفيروسات المسببة للالتهابات.

- الثوم الطازج: يحتوي على حمض الأليين الأميني المضاد للجراثيم والمطهر، ومن الممكن الاستفادة من الثوم من أجل علاج الخمائر والفطريات التي يمكن أن تنمو في الجهاز الهضمي.


- العسل: حيث يعتبر من الأدوية الناجعة في علاج الالتهابات الجلدية والسبب أنه يحتوي على انزيم بيروكسيد الهيدروجين المعالج للجروح.

 

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