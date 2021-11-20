السبت 20-11-2021
الوكيل الاخباري

بلعاوي: أي أعراض زكام أو رشح تظهر على الشخص هي بسبب كورونا

الأمن يحذر من خطر الانزلاق والغبار

أسعار الذهب اليوم السبت 20/ 11/ 2021

وادي الريان يسجل أعلى هطول مطري في المملكة

الصفدي يلتقي مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

اليونيسف تضيء سد الوالة بالأزرق بمناسبة يوم الطفل العالمي

الأرصاد الجوية تحذر من خطر تشكل السيول

العمل تؤكد على ضرورة الحد من عمل الأطفال

الرواجبة: دعم الريادة مفتاح لاستقطاب الاستثمارات وتوليد فرص العمل

وفيات السبت 20-11-2021

السبت، 20-11-2021 07:55 ص

أطعمة غنية بفيتامين سي

فايتمن س


الوكيل الإخباري - تحدثت يانا جريشينا عن الأطعمة الغنية بفيتامين C واقترحت كيفية تنويع النظام الغذائي بمساعدته.

اضافة اعلان


وقالت لوكالة "سبوتنيك": "فيتامين سي عنصر ضئيل موجود في العديد من المنتجات الطبيعية، وخاصة الخضار والفواكه. السمة الرئيسية للعنصر الغذائي هي خصائصه المضادة للأكسدة القوية. مع وجود فيتامين سي الكافي، سيظل الجلد دائمًا بصحة جيدة، وكذلك سيتم تقوية جهاز المناعة".


وتابعت: "بدون هذا العنصر الدقيق، من المستحيل تخيل إنتاج الكولاجين. بالإضافة إلى أنه يساعد على تقوية النسيج الضام، وجهاز العظام، ويهتم بصحة الأوعية الصغيرة والأسنان. في جسم الإنسان لا يمكن إنتاج الفيتامين بشكل مستقل أو تراكمه، لذا لا يمكن الحصول عليه إلا من الغذاء الطبيعي".


وفقًا لها، هناك حاجة إلى 90 ملليجرامًا من فيتامين C يوميًا، ويمكن أن يظهر النقص أو النقص الحاد في المادة من خلال نزيف اللثة، وبطء التئام الجروح، وتطور فقر الدم والاسقربوط. وأضافت الخبيرة أن يوجد الكثير من فيتامين سي في المشمش، والكرز، والفراولة، ووركين الورد، والفلفل الأصفر، والملفوف، والبقدونس، والسبانخ، والكيوي، والحمضيات، والثوم.


وقالت: "توصي جمعية الصحة العالمية بأربع حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا. وهذا ليس بالقدر الذي قد يبدو عليه. على سبيل المثال، تأكل تفاحتين، ووجبة سلطة طازجة على الغداء والعشاء. قم بتنويع نظامك الغذائي اليومي إن فعلت ذلك لن يكون لديك نقص في فيتامين C".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
163732877248759100

باحث مصري يستخدم الفيروسات في علاج الأورام السرطانية

اطعمة 3

مادة غذائية مثالية منخفضة السعرات الحرارية

فايتمن

فيتامين يسبب نقصه جلطة دماغية

قصة-سامر-والشوكولاتة-تعليم-الطفل-عدم-الطمع-1

احذري الأطعمة التي تؤذي أسنان طفلك

رئيسية فوائد تناول الثوم في فصل الشتاء

فوائد تناول الثوم في فصل الشتاء

tbl_articles_article_22673_14174685f5b-0a3e-464a-bc7a-018a5d2f9ae2

أسباب تنميل اليدين باستمرار

أخبار متعلقة
عرباية

تجنب شراء الأطعمة التي تحمل هذه الكلمات على العبوة

482466741522360429

إليكم البديل الآمن لملح الطعام.. والكمية الواجب تناولها يوميًّا

reasons-why-you-cant-lose-weight

7 أخطاء لن تجعلك تفقد وزنك أبدا

البطاطا-الحلوة

تأثير البطاطا الحلوة على سكر الدم

2020_6_23_14_3_6_556

اعراض تسمم البروتين

مزاج

أفضل الأطعمة لتحسين الحالة المزاجية السيئة