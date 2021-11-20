أطعمة غنية بفيتامين سي

الوكيل الإخباري - تحدثت يانا جريشينا عن الأطعمة الغنية بفيتامين C واقترحت كيفية تنويع النظام الغذائي بمساعدته.

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وقالت لوكالة "سبوتنيك": "فيتامين سي عنصر ضئيل موجود في العديد من المنتجات الطبيعية، وخاصة الخضار والفواكه. السمة الرئيسية للعنصر الغذائي هي خصائصه المضادة للأكسدة القوية. مع وجود فيتامين سي الكافي، سيظل الجلد دائمًا بصحة جيدة، وكذلك سيتم تقوية جهاز المناعة".



وتابعت: "بدون هذا العنصر الدقيق، من المستحيل تخيل إنتاج الكولاجين. بالإضافة إلى أنه يساعد على تقوية النسيج الضام، وجهاز العظام، ويهتم بصحة الأوعية الصغيرة والأسنان. في جسم الإنسان لا يمكن إنتاج الفيتامين بشكل مستقل أو تراكمه، لذا لا يمكن الحصول عليه إلا من الغذاء الطبيعي".



وفقًا لها، هناك حاجة إلى 90 ملليجرامًا من فيتامين C يوميًا، ويمكن أن يظهر النقص أو النقص الحاد في المادة من خلال نزيف اللثة، وبطء التئام الجروح، وتطور فقر الدم والاسقربوط. وأضافت الخبيرة أن يوجد الكثير من فيتامين سي في المشمش، والكرز، والفراولة، ووركين الورد، والفلفل الأصفر، والملفوف، والبقدونس، والسبانخ، والكيوي، والحمضيات، والثوم.



وقالت: "توصي جمعية الصحة العالمية بأربع حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا. وهذا ليس بالقدر الذي قد يبدو عليه. على سبيل المثال، تأكل تفاحتين، ووجبة سلطة طازجة على الغداء والعشاء. قم بتنويع نظامك الغذائي اليومي إن فعلت ذلك لن يكون لديك نقص في فيتامين C".

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