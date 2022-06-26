أطعمة غير متوقعة تعيق خسارة الوزن

الوكيل الإخباري - قد تتفاجئ الكثير من السيدات عند اكتشفاهن أن بعض الأطعمة الصحية التي يحرصن دائماً على تناولها أو الأطعمة المعروفة بأنها صحية تعمل على إعاقة كل جهودهن في إنقاص الوزن.

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ما رأيك أن تتعرفي في ما يأتي على قائمة أطعمة غير متوقعة تُعيق خسارة الوزن كما أوردها موقع ويب طب المختص لتحقيق الرشاقة التي ترغبين بها واتباع حمية غذائية صحية:

1-الألبان خالية الدسم

من المعتقدات الخاطئة المتداولة أن الحليب خالي الدسم هو مثالي للرجيم ولا يساهم في زيادة الوزن. لكن في الحقيقة يمكن أن يتسبب الزبادي أو الحليب خالي الدسم في زيادة الوزن، وذلك لأن الألبان خالية الدسم لا تكون مشبعة، مثل الحليب كامل الدسم، وبالتالي يزيد الشعور بالجوع.

2-الدقيق بأنواعه

على الرغم من أن تناول القمح الكامل بشكل محدود يمكن أن يكون مناسبًا خلال اتباع الحمية الغذائية في بادئ الأمر، لكن الاستمرار في تناول منتجات القمح، وتحديدًا الغلوتين يمكن أن يعيق فقدان الوزن، وذلك بسبب عدم الشعور بالشبع عند تناوله، مما يزيد من فرصة تناول المزيد من الطعام مُسببًا ذلك زيادة الوزن.

3-المنتجات المدون عليها قليلة الدسم

يلجأ الأشخاص الذين يتبعون الحميات الغذائية لشراء المنتجات المدون عليها عبارة قليلة الدسم، وهي خدعة أخرى تلجأ إليها بعض الشركات عند شراء المنتجات المدون عليها عبارة قليلة الدسم لأنهم يقوموا بتعويض المذاق بعناصر أخرى، وغالبًا ما يكون السكر أو الصوديوم، والسكر المكرر هو عنصر حمضي يشجع الجسم في التمسك بالوزن الزائد.

4-السلطة الخضراء التي تحتوي إضافات

من الأطعمة غير المتوقعة التي تُعيق خسارة الوزن هي السلطات التي تحتوي على إضافات، مثل الجبن المبشور، الخبز المحمص، المايونيز والدجاج المقلي. لذا قبل تناول السلطة يجب التأكد من مكوناتها، وأنها تحتوي على الخضروات الطازجة، وتخلو من أي دهون وزيوت أو صلصات أو أملاح زائدة، وهذا ما يحدث غالبًا في أطباق السلطة الجاهزة بالمطاعم.





5-الفاكهة المجففة

تحتوي بعض أنواع الفاكهه المجففة على مقادير من السكر الخفي، وبالتالي لا تصبح مناسبة لمن يتبع الحمية الغذائية. لكن هذا لا يعني أن كل الفواكه المجففة تحتوي على السكر، فهناك أنواع صحية وخالية من السكر، ويمكن معرفة هذا من خلال مراجعة المكونات المدونة على العبوة.\

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