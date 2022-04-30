الوكيل الإخباري - تنقية الجسم من السموم، أخذت أشكال متنوعة، أقرتها الدراسات العلمية المختلفة، خصوصا التي ساهمت في تحديد طرق فعالة قادرة على تنقية الجسم من السموم بالشكل الطبيعي، سواء عن طريق الأنظمة الغذائية أو الأنشطة البدنية أو كلايهما معا في المجمل العام.





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اختار دكتور شوقي، أفضل 6 أطعمة قادرة على تنقية الجسم من السموم في رمضان، على النحو التالي:



الأفوكادو

تحتوي فاكهة الأفوكادو على مادة الجلوتاثيون المضادة للأكسدة، والتي تساعد على نشاط الكبد وإزالة السموم من الجسم، وخفض الكوليستول في الدم.



الشمندر

يحوي الشمندر مزيج فريد من المركبات النباتية الطبيعية، ما يجعله أفضل طعام لتنقية الجسم من السموم، وخصوصا خلال شهر رمضان.



الكرفس

يعتبر الكرفس أحد أفضل منقيات الدم، فهو يحتوي على العديد من المركبات المضادة للسرطان المختلفة، والتي تساعد على إزالة السموم من الخلايا السرطانية بالجسم، كما أن بذور الكرفس تحتوى على أكثر من 20 مادة مضادة للالتهابات بصفة عامة.



بذور الكتان

تحوي بذور الكتان كميات وفيرة من أحماض أوميغا 3 الدهنية، المساهمة في تطهير الجسم وتنقيته بالشكل الطبيعي.



الثوم

يساعد تناول كمية صغيرة من الثوم على تنقية الجسم من السموم ومنع تراكمها على الشرايين، لذا ينصح تناول على هيئته الطازجة ضمن الوجبات الرمضانية المتنوعة.



الكال " الكرنب الأخضر"

يعتبر نبات الكال أحد أفضل أنواع الخضروات الورقية التي تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تساهم في تنقية الجسم من السموم وتطهر الأمعاء.

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