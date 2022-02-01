الثلاثاء 01-02-2022
الوكيل الاخباري

مركز فيكتور يعلن توريد لقاح إيبي فاك كورونا إلى الخارج

كورونا في روسيا.. 125 ألف إصابة جديدة وسط تباطؤ وتيرة تفشي الوباء

مهيدات: خفض اسعار 20 دواء خاص بكورونا واجازة 10 لقاحات في الأردن

179 ألف طالب تلقى لقاح كورونا حتى الآن

صادرات العراق النفطية تتجاوز 99 مليون برميل

غزة: 8 وفيات و 2500 إصابة جديدة بكورونا

بلدية معان تنفذ مشروعات خدمية

الدولار دون مستوى 77 روبلا

إحباط تهريب 200 ألف حبة مخدرة في جمرك جابر

حداد: قلق من ارتفاع الإصابات.. وتوقع اتخاذ قرارات جريئة بشأن المدارس

الثلاثاء، 01-02-2022 09:50 ص

أطعمة لا يجب تناولها لمرضى التهاب المفاصل

1633520031571648300


الوكيل الاخباري - يسبب التهاب المفاصل، الذي يُترك دون علاج، ضررًا دائمًا للمفاصل والعظام وأجزاء أخرى من الجسم. يتحدث موقع "ميديك فوروم" عن بعض الأطعمة التي يجب التوقف عن تناولها إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل.

اضافة اعلان


يمكن السيطرة على التهاب المفاصل عن طريق إجراء تغييرات على نظامك الغذائي اليومي.

لالتهاب المفاصل، تجنب السكر والأطعمة السكرية، والابتعاد عن اللحوم المصنعة وجميع أنواعها مثل النقانق.

تجنب الأطعمة الغنية بالغلوتين وأدرج المزيد من الأطعمة الخالية من الغلوتين في نظامك الغذائي للمساعدة في تخفيف أعراض التهاب المفاصل.

تعتبر الأطعمة المعالجة، مثل حبوب الإفطار والمخبوزات، خطرة على هؤلاء المرضى.

استخدم كمية أقل من الملح، وخفف من قلي طعامك بأكثر قدر ممكن.

تناول الكثير من الفواكه والخضروات الصحية.

 

لا تنس أن عوامل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل قابلة للتعديل.

 

إن إجراء تغييرات في نمط الحياة لا يقلل فقط من احتمالية الإصابة بالتهاب المفاصل نفسه، بل يقلل أيضًا من تفاقمه.


تشمل عوامل الخطر الشائعة القابلة للتعديل الإفراط في الشرب والتدخين والسمنة.

العمر والجنس والوراثة ثابتة.

بمعنى آخر، إذا عانى أقاربك من التهاب المفاصل، فمن المرجح أن تختبر ذلك.

 

من المهم للغاية مراقبة نظامك الغذائي وممارسة الرياضة. من السهل السيطرة على التهاب المفاصل الذي يتم تشخيصه مبكرًا وسيقل الألم.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
قدمين

طبيب روسي يكشف عواقب برودة القدمين

20220130201215803

عادات غذائية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

154-001420-nephrotic-syndrome-causes-symptoms-infographic_700x400

المتلازمة الكلوية.. أسبابها وأعراضها وكيفية علاجها

m7cNv

أعراض البرد في الجسم

خطورة-الحمل-في-سن-متأخر-780x470

هل الحمل بعد سن الـ35 خطر؟

اكتشف-القيمة-الغذائية-للشوفان-مع-أهم-الفوائد-التي-يجب-معرفتها-4-1024x664

معلومات عن دقيق الشوفان.. عليك معرفتها

أخبار متعلقة
3233-Cold_fingers-732x549-thumbnail

برودة اليدين والصداع .. أعراض تشير لنقص الحديد بالجسم

56691

تمارين اليوغا لزيادة الطول عند الفتيات

fafdfb7c-003c-46e3-b9b6-f621bed40627_16x9_1200x676

متى يجب التوقف عن تناول مكملات فيتامين د؟

حح

ماذا يحدث في الجسم عند التخلي عن الحلويات لشهر كامل

نصائح-لمرضى-الروماتويد

نظام غذائي صحي لمرضى الروماتويد

360_F_270322280_qykMIBiwLRfUzxHjq0B333mu3zb7KsX1

بعد الابتعاد عن الحلويات لمدة شهر .. هذا ما سيحصل لجسمك !