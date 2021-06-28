الإثنين 28-06-2021
الوكيل الاخباري

مخرجات القمة الثلاثية ستساهم في إنعاش اقتصادات الدول الثلاث.. تفاصيل

رئيس الملكية للإصلاح يعقد مؤتمراً صحفياً الثلاثاء

وزير النقل يكشف عن خط سير القطار الوطني من العقبة إلى الحدود السورية

توقيف شخص زوّر كمبيالة للاستيلاء على أرصدة شخص متوفٍ

أمين عام هيئة مستقلة أمام القضاء بتهمة فساد

الأردن: 'داعش' هزم ولم يدمر وما يزال يمثل خطرا أمنيا وفكريا

حادث تصادم أعلى جسر الثامن وتحويل حركة السير.. صور

رئيس الوزراء يوعز بالعمل من أجل التعافي الاقتصادي

إحالات إلى التقاعد بالصحة - أسماء

الحبس لمدة أسبوع لمواطن ادعى بأن زوجته ضربته بالسكين

الإثنين، 28-06-2021 02:55 م

أطعمة لا يجب دمجها مع بعضها.. منها البصل والثوم

abb4f2521e8a3766-1024x684


الوكيل الاخباري - قال خبير التغذية التركي فيسيل جيرلي إنه لا يُنصح بجمع بعض الأطعمة الصحية بعضها مع بعض، مثل اللبن والفجل أو البصل والثوم.

اضافة اعلان


وأضاف أن شرب الشاي والقهوة مع الطعام يقلل من كمية الحديد التي يتم الحصول عليها، لذلك من الأفضل شرب هذه المشروبات بعد 45 دقيقة على الأقل من تناول الطعام.

 

كما أن تناول الشاي مع البيض على الإفطار ليس جيدا، لأن مادة التانين الموجودة في الشاي تقلل من امتصاص الحديد. يمكن أن يؤدي تناول نوعين من الأطعمة الحمضية معًا إلى حدوث التسمم.


وفقًا للمتخصص، يجب استهلاك اللحوم والأسماك والدجاج والحليب ومنتجات الألبان والبيض بشكل منفصل بعضها عن بعض، حيث لا ينصح بدمج البروتين الحيواني من مجموعات غذائية مختلفة مع بعضها البعض. من الأفضل أيضًا الامتناع عن تناول البصل والثوم معًا، حيث أن كثرة تناول هذا الزوج من الخضار يمكن أن يؤدي إلى عسر الهضم، وكذلك ظهور بقع على الجلد والدوخة.


بالإضافة إلى ذلك، نصح جيرلي بعدم استخدام الزبادي والفجل كمكملات للأطعمة الأخرى، لأن ذلك يمكن أن يسبب حرقة في المعدة وتجنب أيضًا الأطعمة الحمضية مثل الخل، بحسب صحيفة cumhuriyet التركية.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
فوائد_حبوب_الكالسيوم_للحامل

فوائد حبوب الكالسيوم للحامل

timthumb

هذا ما يحدث لجسمك عند ممارسة الرياضة على معدة فارغة!

3706496-296352655

أطعمة تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالتهاب المفاصل

اعراض-سرطان-المخ-عند-الأطفال

الأعراض الرئيسية لمرض السرطان لدى الأطفال

main_image5f4b31ca55a3d

طرق لتسكين ألم الأسنان الشديد

2019_6_2_20_21_4_957

أضرار الأسيتون على البشرة والأظافر

أخبار متعلقة
أورام_العمود_الفقري

تجنبوها فوراً.. هذه الأطعمة تجعل عظامكم هشة للغاية

z-1

لن تتوقعها.. 6 أسباب سرية تدفعك لتناول الزيت السمسم

2019_3_19_17_39_35_886

3 فئات ممنوعة من أكل الطماطم

Doc-P-384387-637580443098343423

8 أطعمة لا يجب تناولها نيئة

main_image600c7f5077e2d

دراسة صادمة.. هل تساعد الأدوية في الإقلاع عن التدخين؟

kht_fy_ltml_m_rtf_lhrr_nd_ltfl

4 أخطاء شائعة عند قياس حرارة الجسم